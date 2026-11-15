Cembrero acusa a la consejera de Educación de Madrid de "maltratar" a los profesores: "Lo mínimo es recibirlos"

El periodista asegura que desconoce si las peticiones de los docentes "son justas o no", pero incide en que se está maltratando a "un colectivo que se deja la piel".

Los profesores madrileños ya llevan un mes en huelga y la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, sigue sin recibirlos para atender sus peticiones. Todo ello dentro de un contexto en el que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso (y ella misma) ha cargado contra los docentes.

Este domingo, la marea verde de profesores se acercaba hasta Móstoles donde la presidenta de Madrid participaba en un mitin para protestar y exigir una reunión de mínimos. Ante este escenario Ignacio Cembrero no ha dudado en calificar la actitud de la consejera de "maltrato"

"La consejera de Educación está maltratando al colectivo de los profesores que protestan con todo el derecho del mundo", ha dicho en Al Rojo Vivo. "No sé si sus reivindicaciones son justas o no, probablemente lo sean porque en esta comunidad la Educación está muy descuidada desde la Primaria hasta la Universidad, pero lo mínimo que tiene que hacer es recibir a unos profesores. Todo esto es una falta de respeto y un maltrato a un colectivo que se deja la piel", ha señalado.

Antes, el periodista hablaba de las formas de Ayuso en los mítines de esta campaña electoral y de cómo, con camisetas con mensajes, insulta a sus adversarios y al presidente del Gobierno. "Hay un pequeño reparto de papeles en esta camapaña electoral. Se trata de que la presidenta, que consiguió la mayoría absoluta absorviendo el voto de Vox en Madrid, replique lo mismo a nivel nacional", ha afirmado.

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