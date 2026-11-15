Cembrero: "Abascal está haciendo una gran apuesta en Catalunya porque cree que puede llevarse buena parte de los votos de Aliança Catalana"

El periodista considera que Aliança Catalana se "va a arrepentir" de no presentarse, mientras que Vox va a aprovecharse de ello. "Abascal cree, además, que puede superar al PP en algunos lugares de Catalunya", ha expresado.

Ignacio Cembrero ha reflexionado en Al Rojo Vivo sobre la campaña de Santiago Abascal de cara a las elecciones generales del 29N. Para el periodista, ha actuado de forma "errática" al rechazar "la oferta de Jordi Wild para una larga entrevista como las que hizo con los otros candidatos".

Ahora, el líder de Vox se encuentra en Catalunya, siendo, tal y como ha destacado Cembrero, la "tercera vez" que acude. "En el repaso que hemos hecho al principio hemos subrayado que estaba en Catalunya, en Cornellà en concreto", ha señalado, al tiempo que ha afirmado que Santiago Abascal "está haciendo una gran apuesta en Catalunya, en primer lugar, porque cree que se puede llevar buena parte de los votos de Aliança Catalana, que no se presenta a estas elecciones".

En este sentido, Cembrero, que cree que Aliança Catalana "se va a arrepentir de no haberse presentado", considera que Vox piensa, además, que "en determinados lugares de Catalunya puede superar al PP". "Y muy probablemente en Girona lo va a hacer, donde, según los sondeos, va a sacar un escaño, cosa que el Partido Popular no va a hacer, y lo va a sacar gracias, evidentemente, a los votos del partido ultranacionalista que es Aliança Catalana", ha concluido.

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