Pedro Vallín: "Es la primera vez que un CIS que va a contramano del consenso establecido no causa burla"

El periodista ha expresado que la izquierda llega a la campaña "paradójicamente en un momento casi de entusiasmo después del éxito de las manifestaciones del día de la huelga general", tras el "trauma que fue el accidente de Urda".

Pedro Vallín ha reaccionado en Al Rojo Vivo a la última encuesta del CIS, que señala que el PSOE ganaría las elecciones generales del 29 de noviembre y los escaños conseguidos por el PP y Vox no sumarían para alcanzar la mayoría absoluta en el Congreso. "Es la primera vez que un CIS que va tan a contramano del consenso que estaba establecido no causa burla ni una especie de escándalo nacional, sino que más bien, yo he visto culitos apretados", ha expresado el periodista.

En este sentido, Vallín ha señalado que "después del 'trauma' de la precampaña que fue el accidente de tren de Urda, lo que ha pasado en la última semana ha cambiado otra vez el marco". "Ya vemos que el marco cambia a velocidad de vértigo y la izquierda llega --a la campaña-- paradójicamente, y pese a lo que podría parecer, en un momento casi de entusiasmo después del éxito de las manifestaciones del día de la huelga general, del tsunami de paraguas que recorrió el país", ha expresado.

Así, el periodista, que cree que "la izquierda llega mucho más envalentonada de lo que parecía", ha apuntado que "aunque las encuestas privadas todavía dan ventaja a la derecha, esta no deja de encogerse día tras día". El análisis completo de Pedro Vallín, en el vídeo principal que acompaña a la noticia.

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