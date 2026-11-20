La subdirectora de 'La Razón' cree que el presidente proyectó una imagen de candidato "abatido, mudo y sin pegada" y sostiene que su única baza para movilizar al electorado pasa por alertar de una posible coalición entre PP y Vox.

Carmen Morodo, subdirectora de 'La Razón', ha analizado en Al Rojo Vivo las consecuencias del cara a cara entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez a una semana de las elecciones. La periodista considera que el debate difícilmente alterará el escenario electoral ni la situación de los socios del Gobierno, a los que ve especialmente perjudicados por su apoyo al presidente durante la legislatura. "Yo no creo que el debate influya en nada en la situación agónica que tienen algunos de los satélites de Pedro Sánchez después de compartir con él y ser costaleros en esta legislatura", ha señalado. En este sentido, ha apuntado que el PNV puede salir más perjudicado que las formaciones de izquierda, como ERC o EH Bildu, y ha descartado que el debate vaya a cambiar esa dinámica.

Morodo ha descrito la imagen que, a su juicio, proyectó el presidente del Gobierno durante el encuentro: "La sensación que dio ayer Sánchez es de un candidato abatido, mudo y sin pegada". Aunque ha matizado que no es experta en demoscopia, considera que esa actitud difícilmente puede atraer nuevos apoyos, especialmente en un escenario en el que los bloques electorales están muy consolidados y los movimientos de voto son pequeños. "Yo no sé si eso te quita votos, pero no te trae voto nuevo. Es imposible que esto te traiga voto nuevo", ha afirmado. A su juicio, Sánchez ya no tiene margen para defender su gestión, cuyo juicio electoral considera prácticamente hecho, y debe centrar sus esfuerzos en movilizar a su electorado con el argumento de una posible coalición entre el PP y Vox. "La única bandera que le veo en estos momentos", ha resumido, al considerar que el miedo a un Gobierno de ambas formaciones podría activar el voto útil dentro del bloque de izquierdas.

Sobre Feijóo, la subdirectora de 'La Razón' ha destacado su eficacia y agilidad durante el debate, así como su capacidad para utilizar la gestión como argumento frente a Sánchez. Sin embargo, cree que el líder del PP también tiene deberes en la recta final de la campaña: reforzar su imagen de autoridad presidencial y consolidarse como alternativa sin generar temor entre los votantes. Morodo ha advertido, además, de la competencia que tendrá con Santiago Abascal si finalmente se forma un Gobierno de coalición entre PP y Vox. En ese escenario, considera que el líder de Vox intentará marcar el rumbo cultural del Ejecutivo y capitalizar la gestión de Feijóo. Por eso, sostiene que el candidato popular debe diferenciarse de Abascal y evitar que este le dispute el liderazgo de la alternativa al Gobierno.

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