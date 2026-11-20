El periodista considera que Feijóo salió mejor parado del encuentro y critica la estrategia del presidente, al que reprocha haber evitado el enfrentamiento directo y desaprovechado las oportunidades para rebatir los argumentos de su rival.

Carlos Alsina ha valorado en Al Rojo Vivo el cara a cara entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez de cara a las elecciones del 29N. Para el periodista, se trata de un debate poco habitual por la coincidencia de buena parte de la opinión publicada a la hora de señalar quién tuvo un mejor desempeño. "Creo que claramente el ganador es el señor Núñez Feijóo, yo diría que por goleada", ha afirmado. En su opinión, Sánchez protagonizó "uno de sus peores desempeños en un programa de televisión" de los que recuerda.

Alsina ha acompañado su análisis con una ironía sobre la intervención del presidente: "A mí de Sánchez solo me gustó la corbata que eligió para el debate, es una corbata bien bonita, y el último minuto, el minuto de la despedida en el que creo que estuvo muy convincente el presidente para el público al que se dirige". El periodista ha comparado ese cierre con los vídeos de TikTok: "El último minuto de un debate se parece ya mucho a los vídeos de TikTok y creo que ahí se desempeña ya mejor el presidente Sánchez que en el resto del debate".

También ha cuestionado que Sánchez tuviera que esforzarse por proyectar una imagen presidencial. "Cuando alguien que lleva ocho años de presidente del Gobierno tiene que hacer un esfuerzo para aparecer como presidencial o presidenciable, es la confesión de que algo ha salido mal o algo se ha hecho mal", ha señalado. Alsina considera que el debate ponía precisamente en cuestión la gestión de estos ocho años y que resulta difícil para un jefe del Ejecutivo desvincularse de los problemas que atraviesa la sociedad: "Cualquier problema que tiene la sociedad española ocho años después de que tú hayas empezado a gobernar, de alguna manera te afecta, de alguna manera te concierne y de alguna manera es responsabilidad tuya".

Por último, el periodista ha reprochado al presidente que evitara el enfrentamiento directo con Feijóo. "Ayer Sánchez rehuía el debate. No entiendo que alguien vaya a un debate a rehuir el debate, por mucha moderación que quieras transmitir o por mucho comedimiento que quieras trasladar", ha afirmado. A su juicio, el presidente desaprovechó las oportunidades que tuvo durante el cara a cara para responder y rebatir los argumentos del líder del PP.

*En el vídeo puedes ver al completo la intervención en Al Rojo Vivo

*Vuelve a ver el programa de Al Rojo Vivo en atresplayer

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido