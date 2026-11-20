Rebeca Torró, secretaria de organización del PSOE, defiende en Al Rojo Vivo la actuación de Pedro Sánchez en el cara a cara frente a Alberto Núñez Feijóo y explica cuál es el plan del PSOE para estas elecciones del 29N.

Rebeca Torró, secretaria de organización del PSOE asegura contundente en Al Rojo Vivo, en una entrevista con Antonio García Ferreras, que Pedro Sánchez fue el ganador del cara a cara de este jueves 19 de noviembre con Alberto Núñez Feijóo.

"La mentira, el bulo y la crispación nunca puede ganar y ayer el presidente Sánchez hizo una gran contribución a la moderación, al respeto, a la buena política, a la paciencia, a la argumentación y en cambio, el señor Feijóo, que pretende liderar este país, no puede utilizar la crispación como método, el odio como manera de tratar al adversario y la mentira y el insulto como argumento", argumenta Torró.

Y añade: "Es importante elegir los momentos y también el tono. Y en un debate en el que España espera que se confronten dos modelos de país, el presidente Sánchez trató a pesar de las interrupciones permanentes y la mala educación de Feijóo, demostrar cuál es nuestro modelo de país, que es el de avances, el de apostar por la consolidación de derechos y de oportunidades y por la protección de los servicios públicos".

A la pregunta de si el presidente va a seguir esta estrategia en el debate a cuatro, Torró admite que no es una estrategia, sino "un modelo, es una manera de entender la política, la buena política. Otros eligen siempre la mala educación y creo que es importante que aquellos que de verdad quieren liderar este país y en el caso del presidente seguir liderando este país sea un ejemplo para los ciudadanos"

Porque asegura que "los españoles están hartos de la crispación, del ruido permanente, de las mentiras y de los bulos y en el debate vimos cómo el 80% de lo que dijo Feijóo era mentira". Por ello, este cara a cara es un "buen momento" para confrontar esos dos modelos, ya que "Feijóo siempre elige la parte de la mala educación y de la crispación".

La secretaria del partido responde también a aquellas críticas internas de los socialistas, no a los conocidos críticos, sino a otros que han reconocido que no entendían esa actitud que consideran que "fueron desbordados por el PP", tal como le pregunta Ferreras.

"No creo que la palabra sea un desborde, porque no creo que quien pueda ganar el debate piense que lo que gana es esa crispación, porque entonces tenemos un problema. España no quiere que su líder no pueda representar al país con las buenas formas y con entender la buena política", justifica Torró, entendiendo, no obstante que "en un mitin escuchas otro tipo de intervenciones y un debate tiene que ser para confrontar proyectos".

Y es evidente, añade, que "hay diferentes modelos y hay gente, especialmente los propios compañeros, pero nosotros no íbamos a contribuir a esa crispación permanente". Por ello, afirma que fue "un mensaje para la sociedad que reclama que nos alejemos de la polarización, de la crispación y yo creo que el presidente Sánchez demostró que quiere seguir liderando este proyecto de país con el respeto".

Por último, admite que el plan de los socialistas es captar todo el voto posible. llegar a ese 75% de participación y a 176 escaños progresistas para poder seguir avanzando: "Hemos hecho muchísimo, hemos subido el salario mínimo interprofesional, las pensiones, 23 millones de trabajadores, 10 millones de ellas son mujeres, pero aún se necesita hacer mucho más, se necesita hacer una política de vivienda con la fuerza progresista suficiente para dar respuesta y soluciones a la demanda de la gente", afirma Torró.

Igualmente, apunta que no quieren el modelo de EEUU ni de Argentina: "Y estas elecciones van de esto", concluye Torró apelando a una "remontada histórica" del PSOE y de la izquierda: "El 'perro' está más fuerte que nunca sabiendo elegir el tono en los diferentes momentos", remata.

En el vídeo podemos ver al completo su entrevista.

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