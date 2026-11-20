El portavoz de campaña del PP ha expresado que el líder de su partido "está muy satisfecho" porque tuvo la "oportunidad de evidenciar que hay un proyecto de ilusión y futuro para España".

El portavoz de campaña del PP, Borja Sémper, ha revelado en Al Rojo Vivo que Alberto Núñez Feijóo está "muy satisfecho" y "muy contento" tras el cara a cara con Sánchez, sobre todo, ha dicho, "porque más allá de la valoración que ha hecho todo el mundo de que ganó el debate, siendo esto importante, es mucho más importante que tuvo la oportunidad de evidenciar que hay un proyecto alternativo de ilusión y de futuro para España".

En lo referente a Pedro Sánchez, el 'popular' ha expresado que esperaban a un presidente "con dificultades para defender una gestión que ha sido nefasta y a un Sánchez desorientado y que fruto de la pérdida de la credibilidad tampoco pudiera ofrecer un proyecto de futuro", pero, ha reconocido, no esperaban "este nivel de agotamiento, que evidencia un agotamiento personal y de proyecto político, que es lo más relevante".

Para Sémper, "puede haber un candidato que esté agotado, que esté en su recta final, pero lo que este jueves evidenciaba era que hay un proyecto político agotado". "Y a veces en política pasa que se evidencia cuando un proyecto político llega a su fin. Yo creo que ayer, por si no teníamos pruebas a lo largo de estos últimos meses, ayer se evidenció que estamos ante un proyecto agotado, que es el de Pedro Sánchez, y un proyecto nuevo que llega con fuerza, que es el que representa a Alberto Muñoz Feijóo, que habla de futuro, de esperanza, de ilusión y de unir a los españoles", ha señalado.

Sobre la actitud del líder del PP durante el cara a cara, Sémper ha destacado que "un cara a cara no es un abrazo, sino un acontecimiento político en el que dos candidatos a presidir el Gobierno confrontan". "Y lo que hemos vivido estos últimos años ha sido de tal gravedad que solo faltaría que Alberto Núñez Feijóo hubiera ido a darle un abrazo a Pedro Sánchez", ha apuntado, al tiempo que ha enumerado la "corrupción --del Gobierno--, la incapacidad de gestión, el estado de las infraestructuras y todo lo que ha derivado, así como la situación en la que viven los españoles de división permanente y confrontación insoportable", ha aseverado.

En este punto, el portavoz de campaña del Partido Popular de cara al 29N ha defendido que "en este momento en el que está instalada la política española, lo mínimo que merecía es una crítica firme por parte del candidato a presidir el Gobierno, por parte de Alberto Muñoz Feijóo". "Yo creo que esa crítica estuvo siempre dentro de los parámetros de la educación y de la cortesía necesaria. Obviamente, es un debate y, obviamente, es un choque de ideas. Por lo menos es lo que intentó hacer Feijóo", ha manifestado.

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