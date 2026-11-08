Las estafas digitales se sofistican con la inteligencia artificial: así puedes evitar caer en la trampa de los ciberdelincuentes

El contexto Una persona conocida nos escribe para pedirnos un favor: votar por una niña que participa en un concurso de ballet y que, si gana, conseguirá unas clases gratuitas. Así comienza una de las estafas.

La inteligencia artificial complica cada vez más la distinción entre lo real y lo falso, facilitando a los ciberdelincuentes el perfeccionamiento de sus engaños. Estos engaños, que pueden comenzar con un simple mensaje de una persona conocida, buscan que las víctimas bajen la guardia. Un ejemplo común es recibir un mensaje de un amigo solicitando votar en un concurso de ballet, lo que realmente es una estafa para obtener datos personales. Las consecuencias económicas pueden ser significativas, como relata Fátima, quien cayó en la trampa. La inteligencia artificial permite ahora clonar voces y personalizar información, aumentando la efectividad de estas estafas. Según Diego Alejandro, de la Policía Nacional, los fraudes más comunes implican hacer clic en enlaces, lo que permite a los delincuentes acceder a aplicaciones en otros dispositivos sin que la víctima lo sepa.

La inteligencia artificial está haciendo cada vez más difícil distinguir lo real de lo falso. Los ciberdelincuentes aprovechan los avances tecnológicos para perfeccionar sus engaños y conseguir que sus víctimas bajen la guardia. Mensajes que parecen venir de amigos, peticiones de dinero aparentemente legítimas o incluso voces clonadas de personas conocidas. Caer en la trampa puede ser cuestión de unos segundos.

Uno de los engaños más habituales comienza con un mensaje aparentemente inofensivo. Una persona conocida nos escribe para pedirnos un favor: votar por una niña que participa en un concurso de ballet y que, si gana, conseguirá unas clases gratuitas. Sin embargo, al entrar en el supuesto concurso, la página solicita el número de teléfono y un código recibido por SMS. "Creo que es para verificar el voto", explica quien envía el enlace. Pero detrás de esa petición puede esconderse una estafa.

"Y como es mi amiga Adriana, yo ni me lo cuestioné", relata Fátima, una de las víctimas de estos engaños. Las consecuencias económicas pueden ser importantes: "Mi hermano fueron 998 euros y el sobrino de mi marido fueron 500", cuenta Sofía. Alba, por su parte, recuerda cómo le pidieron dinero de manera urgente: "Si le podía mandar una transferencia de inmediato porque había superado el límite de su cuenta".

Clicar en un enlace

Un simple mensaje puede convertirse así en la puerta de entrada de los ciberdelincuentes. Diego Alejandro, jefe de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional, explica que "los principales fraudes que estamos teniendo son aquellos que nos hacen clicar en algún enlace".

"Con eso lo que conseguían los delincuentes es abrir esa aplicación con el mismo perfil en otro dispositivo", explica el responsable policial. "La víctima nunca era consciente de que estaban utilizando ese medio, por ejemplo, para solicitar dinero a sus contactos", advierte Diego Alejandro.

A este tipo de estafas se suma ahora una herramienta que permite a los delincuentes perfeccionar sus métodos: la inteligencia artificial. "Ya pueden clonar la voz de alguien que nosotros conocemos para hacerse pasar por esa persona. Pueden recibir un montón de información y personalizar un montón de información para nosotros", advierte Juan Antonio Muñoz Gallego, experto en ciberseguridad.

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