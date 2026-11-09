El enfado de Parada con Nacho Gay tras hablar de su altura: "Altura es otra cosa que tú ni has olido"

Nacho Gay bromea sobre la altura de José Manuel Parada en el plató de 'Y ahora, Sonsoles', donde el colaborador se defiende criticando el comentario de su compañero de programa.

Después de volver de publicidad, Sonsoles Ónega daba la bienvenida a los espectadores de 'Y ahora, Sonsoles' afirmando que tiene "un equipo de altura". "Bueno, altura, altura...", le interrumpe Nacho Gay, uno de sus colaboradores, que destaca señalando al colaboradora que tiene al lado, José Manuel Parada: "Altura, Mar Flores, pero este...".

"Este mide 1,60", insiste Nacho Gay en el plató, donde José Manuel Parada se levanta para defenderse: "A ver, por favor, cuánto me sacas". "Atreverse a meterse...", se defiende Parada, que se coloca entre Nacho y Sonsoles para medir la altura de los tres.

"Dime de qué presumes y te diré de lo que careces", contesta tajante Parada a Nacho Gay, al que insiste: "Todo el día presumiendo de lo que no tiene, altura tiene él". "Altura es otra cosa, querido, que tú ni has olido", concluye rotundo Parada. Tras ver el vídeo, Alfonso Arús alucina y destaca que "Parada se revuelve bien".

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