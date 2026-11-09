Cuartango analiza las encuestas de cara al 29N: "Soy escéptico con los sondeos, faltan tres semanas para las elecciones y el partido aún no está decidido"

Los sondeos coinciden en una mayoría absoluta para PP y Vox, aunque el analista advierte de que todavía pueden surgir sorpresas o factores imprevistos capaces de alterar la tendencia electoral antes de la cita con las urnas.

Las encuestas electorales mantienen la ventaja del bloque de la derecha. El sondeo de 40dB para 'El País' sitúa al Partido Popular como ganador de las elecciones con casi un 32% de los votos, aunque el PSOE se acercaría a los populares y alcanzaría el 29,9%. Vox sería la tercera fuerza más votada, con un 18% y 61 escaños, mientras que Frente Amplio obtendría alrededor del 5% de los votos.

La encuesta de 40dB coincide con la de 'ABC' en señalar una ventaja del PP sobre el PSOE, aunque esta última amplía considerablemente la distancia entre ambos partidos. Según el sondeo de GAD3 para ABC, los populares crecerían hasta rozar el 32% de los votos y alcanzarían los 136 escaños. El PSOE, por su parte, caería hasta los 103 diputados, con alrededor del 26% de los votos. Vox subiría cuatro décimas en estimación de voto, pero perdería representación: obtendría 63 escaños, lejos de los 69 que proyectaba la encuesta de septiembre. Frente Amplio mejoraría sus resultados hasta los 12 diputados, mientras que Podemos se quedaría con uno.

Al respecto, Pedro García Cuartango se ha mostrado prudente ante los resultados de los sondeos en Al Rojo Vivo: "Bueno, yo en principio soy bastante escéptico sobre las encuestas porque he asistido ya demasiadas elecciones, pero es verdad que es difícil que el PSOE pueda remontar. Hay cuatro encuestas que yo he leído. Aparte de estas dos también La Razón y el mundo traen encuestas y todas coinciden en la mayoría absoluta para la suma de Vox y el PP. Pero a pesar de todo, faltan tres semanas para las elecciones y pueden aparecer en cualquier momento cisnes negros, sorpresas, factores imprevistos que puedan cambiar la tendencia de la opinión pública. Por lo tanto, en resumen, yo creo que el partido todavía no está decidido".

*Vuelve a ver el programa de Al Rojo Vivo en atresplayer

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido