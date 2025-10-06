Ahora

Análisis político

Carlos Cué explica por qué el PSOE no quiere de momento una ruptura total con Israel: "Sería más difícil enviar ayuda humanitaria"

Carlos E. Cué, periodista de 'El País', explica que este es un tema que "se ha discutido mucho dentro del Gobierno". En el vídeo, todos los detalles de su intervención.

Carlos Cué

El Gobierno de coalición está dividido sobre si romper o no completamente relaciones diplomáticas con Israel. Yolanda Díaz ha pedido a Pedro Sánchez impulsar una conferencia de paz en Madrid, así como una ruptura total con Israel, pero tal como ha explicado Esther Redondo, periodista de laSexta, "de momento, el PSOE no quiere romper; porque, tal como apuntan, ¿qué hubiera pasado con todos los españoles que han sido retenidos en Israel si no hubiera ningún tipo de canal diplomático?".

Carlos E. Cué, periodista de 'El País', explica que este es un tema que "se ha discutido mucho dentro del Gobierno", pero Albares, ministro de Exteriores, tiene una posición muy clara: "La ruptura de relaciones, que solo se ha hecho una vez en la historia de España, provoca que pierdas absolutamente todo el margen, no solo por lo de la Flotilla, sino porque allí hay muchos españoles, no solo viviendo, sino haciendo cooperación".

Por ende, lo que vienen a decir es que, tal como añade y aclara Cué, "si rompemos relaciones evidentemente va a ser mucho más difícil enviar ayuda humanitaria". En el vídeo podemos ver al completa su exposición, donde habla también de la posición del Gobierno ante el plan de Trump para Gaza.

