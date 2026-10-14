Carlos E. Cué: "Cuando el PP habla de reformar las pensiones, hay que pensar en su anterior reforma"

El periodista de 'El País' cuestiona las advertencias de los populares sobre la sostenibilidad del sistema público y recuerda las consecuencias de la reforma que impulsó el partido, que contemplaba un recorte del 25% y provocó una huelga general.

En Al Rojo Vivo, el periodista de 'El País' Carlos E. Cué ha criticado la postura del PP sobre el sistema público de pensiones, después de que la formación haya respaldado el discurso de Vox y defendido la necesidad de "cambiar el modelo" porque el actual "va a petar".

Cué ha recordado la última reforma de las pensiones impulsada por el PP, que supuso un recorte del 25% y provocó una huelga general. "Fue una reforma tan bestia que ni siquiera se llegó a aplicar del todo, porque los propios que la hicieron se dieron cuenta de la barbaridad que suponía con una inflación", ha señalado.

El periodista ha advertido de las consecuencias que habría tenido aquella medida en un contexto de subida de precios como el actual. "Imaginaos ahora que esa reforma estuviera en vigor, con una inflación que hemos llegado a tener del 8%. Ahora rondamos, vamos a rondar el 4%. Imaginaos que a los pensionistas les hubiera subido el 0,25%", ha planteado.

"Cuando el PP habla de reforma de pensiones, hay que pensar en su anterior reforma de pensiones del 25%", ha insistido Cué. Además, ha calificado de "muy sorprendente" que Alberto Núñez Feijóo hable de sacrificios y que la portavoz del PP sostenga que las pensiones no se pueden mantener. "Llevamos ocho años y las pensiones, de momento, se aguantan bastante bien", ha concluido.

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