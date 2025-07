Carlos Cué critica las palabras del PP: "¿En serio se puede decir con total libertad que estamos en una dictadura? Es increíble"

Tras declarar Antxon Alonso ante el juez, quien ha respaldado la versión de Santos Cerdán sobre la compraventa de Servinabar y ha asegurado que el contrato se quedó "olvidado" en su trastero, el periodista de El País, Carlos Cué, señala que "está todo bastante claro" y que todo apunta a un "caso de corrupción de libro".

Por otro lado, Cué explica que lo que está intentando Sánchez es "demostrar que esto no es sistémico, que no hay financiación ilegal, que no está todo el mundo detrás, que no lo sabía todo el mundo y que no es una cosa estructural; igual que sí se demostró con Gürtel". Porque si eso no es verdad, es decir, si se demuestra que es sistémico, "evidentemente, ningún socio lo asumiría", sostiene Cué.

Ahora bien, Cué también quiere destacar las palabras y las "tonterías" que se han dicho en el PP este fin de semana en la celebración de su Congreso Nacional: "Se ha dicho que esto es una dictadura bolivariana y comunista, sin duda, es la típica dictadura en la que el fiscal pide cárcel para el número 3 del partido en el Gobierno y el juez le envía a la cárcel. Esto por ejemplo en Corea del Norte y en Venezuela pasa cada fin de semana", sostiene irónico Cué. "¿En serio se puede decir con total libertad que estamos en una dictadura? (...) Es increíble". En el vídeo, todos los detalles de su intervención.