La llegada de una nueva borrasca activa los avisos por lluvia, viento y oleaje en seis comunidades

Los detalles Las temperaturas subirán al inicio de la semana y serán altas para la época, con máximas que podrían alcanzar los 30°C en Murcia el miércoles, antes de un probable descenso térmico a partir del jueves.

Una nueva borrasca en el Atlántico se aproxima a España, intensificando el temporal en el norte del país. Se han activado avisos por viento, oleaje y lluvia en seis comunidades, con Galicia siendo una de las más afectadas, enfrentando rachas de viento superiores a 100 km/h y abundante lluvia. Las precipitaciones fuertes también se esperan en Castilla y León, Cáceres y Ávila. Para mañana, se prevé que el temporal se intensifique, afectando a toda la mitad noroeste de la Península y aumentando los avisos a diez. Las temperaturas subirán al inicio de la semana, alcanzando hasta 30°C en Murcia el miércoles, antes de un descenso térmico previsto para el jueves.

Una nueva borrasca por la zona del Atlántico se acerca a España provocando que se intensifique el temporal en el norte. Hay activados avisos por viento, oleaje y lluvia.

Se esperan fuertes lluvias en zonas de Castilla y León, norte de Cáceres y sur de Ávila, donde este fin de semana ya han vivido intensas precipitaciones.

En total, seis comunidades están en aviso por este fuerte temporal. Una de las zonas más afectadas va a ser Galicia, con rachas de viento que ya han superado los 100 kilómetros por hora y mucha lluvia, sobre todo en el oeste.

Para mañana, esta previsto que la borrasca se acerce más y el temporal se intensifique provocando que llueva en toda la mitad noroeste de la Península.

Para este día los avisos aumentarán de seis a 10, siendo Galicia quien volverá a llevarse lo peor del temporal con fuertes rachas de viento en el norte.

En cuanto a las temperaturas, subirán al inicio de la semana y serán altas para la época, con máximas que podrían alcanzar los 30°C en Murcia el miércoles, antes de un probable descenso térmico a partir del jueves.

El martes continuará el ascenso térmico, salvo en zonas del sur de Castilla-La Mancha y el este de Andalucía. La madrugada será cálida para la época del año, con mínimas superiores a 10°C en amplias zonas. Durante el día se superarán de nuevo los 20°C en el Cantábrico y los 25°C en puntos del sureste, como Alicante y Murcia.

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