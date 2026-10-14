Camarero desmiente que el sistema de pensiones "vaya a petar": "Asustan a los pensionistas actuales y a quienes tienen más de 55 años"

El periodista reclama a los partidos que concreten cómo financiarán las prestaciones futuras y expliquen qué medidas plantean ante el envejecimiento de la población, en lugar de recurrir a mensajes alarmistas sobre el modelo actual.

El periodista económico José María Camarero ha analizado en Al Rojo Vivo el debate sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones, después de que el PP se haya sumado al discurso de Vox y haya defendido la necesidad de "cambiar el modelo" porque el actual "va a petar". Frente a estos mensajes, el periodista ha advertido de que no se puede presentar el sistema como si estuviera al borde del colapso, pero tampoco ignorar los retos que afronta.

"Lo que no se puede decir es que el sistema de pensiones ni va a petar, ni está colapsado, ni está arruinado, ni es una estafa piramidal. Como tampoco se puede decir que aquí no pasa nada y que todo está muy bien", ha señalado. A su juicio, este tipo de declaraciones genera incertidumbre, especialmente entre los trabajadores de 50 o 55 años que se jubilarán en la próxima década o década y media y necesitan saber qué prestación podrán recibir y cómo planificar sus ahorros.

Por ello, el periodista ha reclamado a los políticos que concreten sus propuestas y expliquen cómo pretenden financiar las pensiones en los próximos años. "Las cotizaciones sociales no llegan para pagar todas las pensiones. ¿Cómo se va a cubrir esa diferencia? ¿Con más ingresos, es decir, más cotizaciones; menos gastos, con recortes en las prestaciones a la hora de jubilarse; o más deuda pública y más impuestos? Eso es lo que tienen que aclarar. Ese es el debate fundamental", ha defendido.

Camarero ha insistido en que el debate debe centrarse en las medidas concretas y no en mensajes alarmistas que, según ha advertido, preocupan especialmente a quienes están cerca de la edad de jubilación. "Dejarse de adjetivos que, ya digo, asustan no tanto al pensionista actual como a los que están a partir de los 50 a 55 años, que son los que ven que no saben qué futuro les puede quedar con este tipo de mensajes", ha afirmado.

El reto de pasar a un sistema mixto

El periodista también ha abordado la propuesta de implantar un sistema mixto de pensiones, planteada por José María Figaredo, de Vox, aunque posteriormente el líder de la formación, Santiago Abascal, intentó desautorizarla. Camarero ha descartado que la transición desde el actual modelo de reparto a uno mixto de capitalización pueda hacerse con facilidad.

"Para nada. Es que no es nada fácil pasar de un sistema de reparto como el que tenemos actualmente, que es un sistema, digamos, más solidario, a un sistema mixto de capitalización", ha explicado. En este sentido, ha recordado que la Seguridad Social ya tiene compromisos de pago adquiridos para las próximas décadas.

"Fíjate que la Seguridad Social ya tiene un compromiso de pago de pensiones para los próximos años, para las próximas décadas, de seis billones de euros", ha señalado, en referencia a las cotizaciones realizadas por los trabajadores dentro del sistema actual. Por eso, ha subrayado que cualquier cambio de modelo debe detallar cómo se asumirían esos compromisos y en qué condiciones se aplicaría la transición.

"Si se puede, si se quiere hacer, que se haga. Pero ¿en qué plazo, en qué condiciones, a quién afecta? ¿A partir de qué momento, con qué transitoriedad?", ha planteado. Para Camarero, no basta con anunciar que se sustituirá un sistema por otro sin explicar cómo se llevará a cabo una transformación de tal magnitud.

Por último, ha recordado que todos los gobiernos de la democracia han reformado el sistema de pensiones, desde Felipe González y José María Aznar hasta José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy y Pedro Sánchez. Estos cambios, ha explicado, responden también a la evolución demográfica, con una población cada vez más envejecida y menos jóvenes. Por ello, ha insistido en que cualquier propuesta debe aclarar sus plazos y consecuencias, para que los ciudadanos sepan qué pensión pueden esperar y cómo será su jubilación.

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