Caballero, sobre el PP: "Es entrañable la preocupación que tiene ahora por las mujeres prostituidas cuando no ha sido capaz de votar por la abolición"

"Que el PP descubra ahora que España es el mayor burdel de Europa y que muestre esta entrañable preocupación me resulta, cuanto menos, curioso, por no utilizar otro término", afirma en este vídeo la periodista de El País, Ángeles Caballero.

La periodista de El País, Ángeles Caballero, quiere hacer un par de apuntes sobre la intervención de Alberto Núñez Feijóo contra Pedro Sánchez en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, la primera tras salir a la luz el informe de la UCO sobre Santos Cerdán que ha provocado todo un terremoto político dentro de las filas socialistas.

En primer lugar, Feijóo le ha dicho al presidente del Gobierno que "no me faltan ganas para la moción de censura, me faltan cuatro votos". Ante esto, la periodista le recomienda "humildemente" que, más que esperar a que aparezcan, "convenza a esos cuatro votos, los persuada y presente un proyecto de Gobierno y de país que les seduzca lo suficiente como para votarle".

Y en segundo lugar, ante los reproches de Feijóo por los comentarios denigrantes entre Koldo y Ábalos sobre prostitutas, que pudimos escuchar en los audios del informe de la UCO, Caballero es contundente: "Me resulta entrañable la preocupación que tiene ahora el PP por las mujeres prostituidas, cuando no ha sido capaz de votar por la abolición de la prostitución".

Por tanto, continúa Caballero, "que descubran ahora [el PP] que España es el mayor burdel de Europa y que tengan esta entrañable preocupación me resulta, cuanto menos, curioso, por no utilizar otro término".

En el vídeo podemos ver su análisis completo, donde también valora otra de las intervenciones protagonistas en esta sesión de control: la de Gabriel Rufián.