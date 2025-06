Feijóo, a Sánchez: "No me faltan ganas para la moción de censura, me faltan cuatro votos"

La primera sesión de control en el Congreso tras la implicación de Santos Cerdán por el caso Koldo -y posterior salida del partido- prometía bronca y así ha sido en un intercambio de acusaciones entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Los dos líderes se han enzarzado en un duro cruce de reproches sobre la corrupción en sus respectivos partidos que ha llevado al líder del PP a exigir la dimisión al presidente del Gobierno por ser "el lobo de la manada" y al jefe del Ejecutivo a acusar a los populares de ser una "enciclopedia de la corrupción" con "capítulos autonómicos".

Como viene pronunciando esta semana, desde que decidió pasar a un discurso al ataque para defenderse de la crisis del partido, el jefe del Ejecutivo ha recordado los casos de corrupción del PP, tanto nacionales como autonómicos, al tiempo que ha vuelto a retar a Feijóo a que presente una moción de censura. Ante la insistencia de Feijóo en que dimita y convoque elecciones, el líder socialista ha vuelto a repetir que no lo hará: "El único adelanto que va a haber no es el de las elecciones, es el del más que lógica sentencia de muchos casos de corrupción a la vuelta de verano que afectan al Partido Popular", en referencia a distintas causas que Sánchez ha llamado capítulos autonómicos".

La diferencia entre la respuesta de Feijóo de este miércoles y otros días ha sido que el líder de los populares ya no ha descartado al cien por cien la moción de censura: "No me faltan ganas para la moción de censura, me faltan cuatro votos", ha espetado Feijóo.

El líder popular, que ha acusado a Sánchez de ser el "lobo que ha liderado una manada corrupta todos estos años", ha recordado a su vez que Sánchez ha decidido seguir porque tampoco le saldrían las cuentas: "Ha venido a decir 'no dimito porque España necesita mis políticas progresistas, pero no convoco elecciones porque las pierdo'".

Un día después de la carta de Sánchez a la militancia socialista, el presidente el PP ha afirmado que "la única carta que esperan es la carta de dimisión". "¿Piensa redactarla o ya no le queda ningún respeto por los españoles?", le ha preguntado, al tiempo que ha denunciado que esté "intentado volver a comprar" a sus socios parlamentarios.

Tras la intervención de los líderes en la sesión, de la que, por cierto, se han ausentado los diputados de Sumar, ha sido el turno para el resto de grupos, que han interpelado también a Sánchez por el mismo asunto.

Abascal se va "a desayunar"

En concreto, el líder de Vox, Santiago Abascal, que ha llamado "indecente", "corrupto" y "traidor" a Sánchez, ha abandonado el hemiciclo sin esperar a la respuesta de este, tras lo que el presidente le ha afeado la "falta de respeto" de su gesto. Tras ello, Gabriel Rufián ha bromeado sobre si Abascal se ha ido a "desayunar", y ha pedido explicaciones también a Sánchez por la presunta corrupción de su partido.

El tono bronco de la sesión ha llegado a su culmen cuando el presidente Sánchez ha sido objeto de gritos de "dimisión, dimisión" en mitad del Pleno.