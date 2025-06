Rufián, tajante ante Sánchez: "No nos hagan escoger entre corruptos cutres y corruptos premium. La culpa será del PSOE"

En una tensa sesión de control en el Congreso, Gabriel Rufián exigió a Pedro Sánchez explicaciones tras un informe de la UCO que vincula a Santos Cerdán con la trama Koldo. Rufián instó al presidente a actuar contra la corrupción y sugirió inhabilitaciones y multas severas, enfatizando que la izquierda no debe robar. Sánchez respondió subrayando que el informe se basa en indicios, no en sentencias firmes, y defendió las acciones del PSOE en pro de la transparencia. Afirmó que la izquierda no es corrupta y destacó los esfuerzos de su Gobierno por mejorar la calidad democrática.