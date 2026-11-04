Los estados republicanos que dan la espalda a Trump: Texas, Kansas, Iowa y Ohio provocan un tsunami azul en las 'midterms'

El dato Adam Hamilton arrebató a los republicanos el escaño para la Cámara Alta en las elecciones de medio mandato en Kansas, un estado clave para el control del Senado que no elegía a un senador demócrata desde 1932.

El Partido Demócrata ha logrado importantes victorias en las elecciones de medio mandato en Estados Unidos. James Talarico se convirtió en el primer demócrata en 38 años en ganar un escaño en el Senado por Texas, superando al republicano Ken Paxton. En Kansas, Adam Hamilton arrebató un escaño a los republicanos, mientras que en Maine, Troy Jackson venció a la veterana senadora Susan Collins. En Carolina del Sur, Annie Andrews ganó el escaño que dejó Lindsey Graham. Las proyecciones muestran un Congreso de mayoría demócrata, aunque Florida sigue siendo un bastión republicano, resistiendo la ola azul que ha teñido de demócrata a otros estados tradicionalmente republicanos.

El candidato del Partido Demócrata, James Talarico, ha ganado las elecciones al Senado de Estados Unidos por el estado de Texas, imponiéndose al candidato del Partido Republicano, Ken Paxton, en los comicios de medio mandato celebrados este martes, según las primeras proyecciones de una noche que aventura ya un futuro Congreso de signo demócrata.

El último senador demócrata por Texas fue Lloyd Bentsen, elegido en 1988, por lo que Talarico se convierte en primer representante del Partido en ganar una carrera senatorial en este estado en 38 años.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ganó el estado por casi 14 puntos en 2024. El escaño, hasta ahora en manos del republicano John Cornyn, es uno de los que los demócratas necesitaban voltear para recuperar el control del Senado.

Paxton, fiscal general del estado, venció a Cornyn en la segunda vuelta de las primarias republicanas —con el respaldo de Trump— y se convirtió así en el primer senador de Texas que pierde la renominación desde 1970. Paxton fue sometido a un juicio político en 2023 por cargos de soborno y corrupción, aunque el Senado estatal lo absolvió.

Talarico representa lo más aproximado al progresismo que puede aparecer en suelo texano: un democristiano cuya página web es toda una declaración de intenciones. "Es hora de volcar las mesas", avisa, como hizo Jesús en el templo ensuciado por los avaros mercaderes. Para rematar la aciaga noche republicana en Texas, la candidata a la Gobernación, Gina Hinojosa, se ha alzado con la victoria por delante de una de las grandes figuras del partido, Greg Abbott, que ya ha concedido su derrota.

Primer senador demócrata en Kansas en casi 100 años

Adam Hamilton arrebató este martes a los republicanos el escaño para la Cámara Alta en las elecciones de medio mandato en Kansas, un estado clave para el control del Senado que no elegía a un senador demócrata desde 1932.

Hamilton, pastor metodista con un pasado republicano, derrotó al actual senador por Kansas Roger Marshall, un exginecólogo muy ligado al presidente estadounidense, Donald Trump, cuya popularidad se había resentido en los últimos meses.

La senadora republicana Susan Collins ha perdido el escaño que ostentaba desde hacía más de 30 años en el estado de Maine frente a su rival demócrata Troy Jackson en el, hasta ahora, último episodio de la debacle electoral que está padeciendo el partido en las elecciones legislativas de este martes. La propia Collins ha concedido su derrota y asegurado que "servir al pueblo de Maine ha sido un honor".

"Estoy orgullosa de todo lo que he sido capaz de conseguir para este estado y por nuestro país en los últimos 30 años. He llamado a Troy Jackson para felicitarlo y para asegurar que trabajaré con él y con su personal para facilitar una transición sencilla", ha concluido.

Las Carolinas se tiñen de azul

La candidata demócrata al Senado de Estados Unidos por Carolina del Sur, Annie Andrews, se ha hecho con el escaño que dejó vacante el fallecido senador Lindsey Graham, uno de los grandes exponentes del partido Republicano al derrotar a su hermana Darlene Graham en uno de los resultados, por ahora, más destacados de las elecciones legislativas de este martes.

Las proyecciones de las principales cadenas conceden la victoria a Andrews, que arrebata a los republicanos su segundo escaño de la noche después de la victoria de Roy Cooper en Carolina del Norte. La última vez que un senador demócrata ganó en Carolina del Sur fue en 1998.

La victoria de Andrews sucede en un momento en el que la balanza de las proyecciones empieza a decantarse por el lado demócrata. En otro bastión republicano como Texas, las estimaciones iniciales apuntan a una doble victoria en el Senado, en la figura de James Talarico, y en la Gobernación, Gina Hinojosa.

Florida, de los pocos estados que resisten

Mientras los demócratas recuperaban el Congreso, con gobernaciones y escaños del Senado en históricos estados republicanos, como Texas, Georgia y Ohio, así como senadores en Carolina del Sur, Kansas y Iowa, los republicanos resistían en Florida, donde también venció el fiscal general James Uthmeier, respaldado por Trump.

El límite de la ola azul lo personificó en Miami el demócrata Elliott Rodríguez, rival en el distrito 27 de la congresista republicana María Elvira Salazar, conocida por cuestionar las deportaciones de Trump en un anuncio de campaña que convirtió la contienda en una de las de mayor interés nacional. Al quedarse a unos 1.000 votos de Salazar, el experiodista de origen cubano se despidió de la fiesta de sus simpatizantes, aunque la contienda aún no tiene un resultado definitivo.

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