Última hora sobre el gasto en Defensa | Feijóo carga contra Sánchez tras una reunión "sin respuestas": "España no tiene ningún plan de defensa"

Rufián dice a Sánchez que no cuente con ERC para aumentar el gasto en defensa, a no ser que le explique "el por qué" El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, habría dicho al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "no cuente" con su partido para apoyar el aumento del gasto en defensa "a no ser que nos expliquen muy despacito y muy bien el por qué". A su juicio, "la vía es gastar mejor". Así lo ha indicado Rufián en el pasillo del Congreso a los medios. También ha explicado que él fue "a escuchar", pero que ha recibido "poca información" no por "querer no darla", sino porque "no hay". Por ejemplo, preguntó a Sánchez durante este encuentro que duró una media hora por qué son 800.000 millones de euros, pero "no hay muchas respuestas a eso". En concreto, ha destacado que lo que ERC pregunta es "por qué 800.000" millones de euros y la respuesta es "que no se sabe todavía" y, sobre todo, "si son 800.000 millones para no depender de Estados Unidos, lo que no se entiende es que al final le acabes comprando los cazas a Trump y los satélites a Musk". "No tiene ningún tipo de sentido", ha sentenciado. laSexta.com Compartir en X

Feijóo evita responder en el Congreso sobre Mazón: "Todo en su momento" Ante las preguntas en el Congreso sobre la gestión de Carlos Mazón en la DANA y su futuro político, Feijóo evita responder. "Comprenderán que no es el tema de hoy, y no me gusta cambiar de opinión ni cada 15 minutos ni cada semana", señala añadiendo que será "todo en su momento". laSexta.com Compartir en X

Feijóo acusa a Sánchez de salir "sin respuestas" de Moncloa a "preguntas muy concretas" "Llegué a la Moncloa sin información, y tras 30 minutos de charla y café no puedo decir que tenga información, me he quedado sin respuesta", acusa Feijóo. "Le he preguntado cosas concretas, ¿qué porcentaje de PIB tiene que alcanzar el gasto en defensa?, incremento del presupuesto del ministerio de Defensa y plazos. ¿Cómo se ejecutará? No he obtenido ninguna respuesta. Le he preguntado si está abierto a enviar tropas a Ucrania. Me ha dicho que no podía responder.", ha insistido. Compartir en X

Feijóo acusa a Sánchez de no tener un plan: "Europa tiene que rearmarse y España debe hacerlo también" El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, comparece ante los medios en el Congreso tras reunirse con el presidente en Moncloa. "Europa tiene que rearmarse y España debe hacerlo también. Le he trasmitido a Sánchez que, en mi opinión, no ocurre ni lo uno ni lo otro. No hay gobierno sólido ni plan de defensa", señala. Feijóo dice que están en juego miles de millones y que debe pasar todo por el Congreso. "El gobierno español tiene la tentación de ocultar la verdad y ocultarla por interés partidista. En 30 minutos es imposible aproximarse a muchas de las derivadas en Europa", acusa el líder del PP. "España no tienen ningún plan. No está preparado para aforntar esta situación extraordinaria. Lleva dos años sin presentar presupuestos. Como presidente del Gobierno no puede hablar de todos sus ministros", añade. laSexta.com Compartir en X

Ayuso condena que Sánchez "en su muro" no reciba a Vox en Moncloa: "Lamento mucho que el tercer partido no pueda ir" La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha condenado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "en su muro" no reciba a Vox en La Moncloa como parte de los encuentros que está teniendo con las fuerzas políticas para informarles sobre el proceso de paz en Ucrania y el aumento del gasto en defensa. "Lo que condeno hoy abiertamente es que ese partido ponga sus pies en la Moncloa y no lo pueda hacer el grupo de Vox. Realmente lamento mucho que el tercer partido no pueda ir a La Moncloa", ha trasladado en la sesión de control del Pleno ante una pregunta de la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino. laSexta.com Compartir en X

Compromís asegura que votará en contra de subir el gasto militar si Sánchez opta por traerlo al Congreso La portavoz de Compromís en el Congreso, Águeda Micó, ha asegurado que su formación votará en contra de incrementar el gasto militar si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decida aplicar esta medida y someterla a la consideración de la Cámara Baja. En los pasillos del Congreso, Micó ha dicho que está por ver si el Jefe del Ejecutivo trae o no al parlamento una posible subida de la inversión militar, pero que si es el caso Compromís lo "deslegitimarán" desde sus escaños. También ha comentado que no puede hablar por todo el grupo parlamentario de Sumar, pero ha remarcado que en una reunión el pasado lunes los partidos que integran al socio minoritario del Gobierno consensuaron su rechazo a elevar el gasto militar. "No estamos de acuerdo en un incremento del gasto de defensa y no queremos participar de un contexto belicista y de una economía de guerra", ha declarado Micó, quien posteriormente ha criticado que los "agravios" del PSOE hacia su formación "son muchos ya" y, evidentemente, condicionan las relaciones entre ambos partidos. "Este (el gasto militar) será uno más de los agravios que tenemos", ha apostillado la dirigente de Compromís. María Llapart Compartir en X

BNG pedirá a Sánchez que se desmarque de Europa mientras que CC exigirá saber cómo se financiará el aumento en defensa El BNG ha señalado que pedirá al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la reunión de este jueves, que se desmarque de la Unión Europea en materia de gasto militar, mientras que Coalición Canaria (CC) ha detallado que le exigirá conocer cómo plantea financiar el aumento del gasto en defensa. Así se han expresado en sendas entrevistas en 'RNE', recogidas por Europa Press, los portavoces en el Congreso de BNG Y CC, Néstor Rego y Cristina Valido, respectivamente, a expensas de la reunión que mantiene hoy Sánchez con los partidos con representación en la Cámara Baja (todos excepto Vox). "Mayor gasto militar no implica necesariamente más seguridad, sino todo lo contrario, más inestabilidad. Por lo tanto, esto es lo que vamos a trasladar al presidente, con la petición de que se desmarque de esa posición fijada por la Unión Europea, que en el fondo es ceder a los deseos de Trump", ha declarado Rego. laSexta.com Compartir en X

ERC asegura que Sánchez les confirma que quiere llegar al 2% de gasto en defensa Tras la reunión con Feijóo ha sido el turno de Gabriel Rufián (ERC). Fuentes de ERC a laSexta señalan que Sánchez ha dado poca información porque hay poca información. "Las cosas están por decidir a nivel europeo", explican. Lo que sí confirman que les dice el presidente es que "quiere llegar al 2%" del PIB en gasto en defensa. Gabriel Rufián (ERC) con Pedro Sánchez en la Moncloa María Llapart Compartir en X

El PP reclama que todo pase por el Congreso de los Diputados Una de las pullas del PP era que el presidente le diera más tiempo como principal líder de la oposición y al final Feijóo ha tenido 45 minutos de reunión. El líder del PP le ha dicho a Sánchez que debe cumplir con los compromisos que tiene tanto con la Unión Europea como con Ucrania, pero difieren en las formas. Le ha recriminado que todas las decisiones deberían pasar por el Congreso de los Diputados. Ángela Vera Compartir en X

Encuentro cordial entre Feijóo y Sánchez pero sin 'feeling', según fuentes de Moncloa Fuentes de Moncloa señalan a laSexta que el encuentro ha sido cordial, pero que también se ha constatado que no ha habido ningún 'feeling' entre los dos líderes. Las mismas fuentes explican que en esa reunión con Feijóo el presidente del Gobierno ha expuesto puesto cuál es el diagnóstico de la situación del contexto internacional y que ha podido concretar poco de los planes de su ejecutivo para los próximos meses, porque nos advierten, de que la Unión Europea todavía no ha tomado una decisión sobre los mecanismos que va a utilizar para facilitar que los gobiernos inviertan en defensa. Nos señalan además que Sánchez le ha pedido a Feijóo que le diga cuál es su posición sobre este tema. Apuntan que Sánchez está muy interesado después de que en los últimos tres años Feijóo no haya "mostrado ningún interés" sobre la guerra en Ucrania ni por el contexto geopolítico. Esther Redondo Compartir en X

El PP, tras la reunión de Sánchez con Feijóo: "Salimos igual que entramos" El primer encuentro de la jornada, que Pedro Sánchez tiene previsto a dedicar a reunirse con los representantes de los diferentes grupos parlamentarios, ha tenido lugar en la Moncloa con el presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, en lo que ha sido su primera reunión a solas desde 2023. Desde el PP consideran que han salido del encuentro "igual" que entraron, según han señalado a laSexta fuentes del partido. Ángela Vera Compartir en X

Estas son las reuniones previstas de Pedro Sánchez con el resto de representantes A lo largo de la jornada, Pedro Sánchez se irá viendo con cada uno de los representantes de los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados, a excepción de Vox (y Sumar, que forma parte de la coalición de Gobierno). Este es el orden de las reuniones: 10:00h - Alberto Núñez Feijóo (PP)

10:30h - Gabriel Rufián (ERC)

11:00h - Míriam Nogueras (Junts)

12:00h - Mertxe Aizpurua (Bildu)

12:30h - Aitor Esteban (PNV)

15:00h - Ione Belarra (Podemos)

15:30h - Néstor Rego (BNG)

16:00h - Cristina Valido (CC)

16:30h - Alberto Catalán (UPN) Compartir en X

Pedro Sánchez recibe a Gabriel Rufián (ERC) en la Moncloa El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recibido este jueves al portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, en Moncloa, donde a lo largo de la jornada se reunirá con los representantes de los grupos parlamentarios del Congreso, a excepción de Vox. La intención de estos encuentros, fijados en 20 minutos cada uno —salvo el primero, con Feijóo, de media hora—, es informar sobre su posición ante la guerra en Ucrania y las expectativas de paz, pero también sobre su determinación de acelerar su compromiso de aumentar el gasto en Defensa hasta alcanzar el 2% del PIB. Pedro Sánchez recibe en la Moncloa a Gabriel Rufián (ERC) EFE Compartir en X

