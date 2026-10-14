Bolaños reduce a un "episodio concreto" la entrada de buques de guerra de Marruecos en aguas de Ceuta: "No tiene nada que ver con la entrada masiva"

¿Qué ha dicho? El ministro descarta que hubiese una "relación" entre la entrada masiva en Ceuta y la entrada de buques de guerra de Marruecos en aguas territoriales españolas.

Félix Bolaños, ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, afirmó en Al Rojo Vivo que no existe relación entre la entrada de buques de guerra marroquíes en aguas de Ceuta y la llegada masiva de migrantes a finales de julio. Aunque reconoce una "coincidencia temporal", asegura que el episodio fue "muy concreto" y se resolvió "rápidamente". Durante esos días, hubo comunicación entre autoridades españolas y marroquíes. Bolaños subraya la importancia de mantener en reserva las cuestiones de seguridad nacional, destacando que la información compartida se centró en la entrada masiva de personas en Ceuta.

Félix Bolaños cree que "nada tiene que ver" la entrada de buques de guerra de Marruecos en aguas de Ceuta durante la entrada masiva de migrantes de finales de julio. En su entrevista en Al Rojo Vivo, el ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes afirma que no hubo "ningún elemento" que haga pensar al Gobierno en que hubiera una "relación" entre ambos sucesos.

Eso sí, Bolaños admite que hubo una "coincidencia temporal" dentro de un episodio "muy concreto, muy específico, que se resolvió de manera muy ágil" y "muy rápida" según el ministro. Lo cierto es que el episodio se alargó de los días 30 y 31 de julio hasta el 6 de agosto. Bolaños explica que durante esos días hubo "interlocución entre las autoridades españolas y las autoridades marroquíes".

"Bueno, no es habitual, pero lo cierto es que se produjo ese día como un episodio absolutamente específico y concreto. ¿Qué sucedió? Que la información que nosotros facilitamos, además con total transparencia, fue la relacionada con la entrada masiva de casi 80.000 personas en Ceuta", explica Bolaños, que habla además del "carácter reservado" que han de conllevar "las cuestiones de seguridad nacional".

Bolaños insiste en que las cuestiones que afectan a la seguridad nacional "no son cuestiones que se hayan de hacer públicas". "Yo creo que lo que tenemos que hacer es explicar, como hicimos con toda transparencia, los informes y la documentación que teníamos respecto a la entrada masiva", asevera el ministro.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido