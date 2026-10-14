Bolaños pide "investigar" el acoso a la jueza Biedma y recuerda que "no hay ningún indicio que señale al PSOE": "Son acusaciones muy graves"

Los detalles "La justicia tiene que hacer su trabajo, tiene que investigar hasta el final, conocer qué ha sucedido y qué no ha sucedido", ha señalado el ministro sobre el supuesto hostigamiento que habría sufrido Biedma por parte de la presunta trama investigada en el 'caso Leire'.

El ministro Félix Bolaños ha instado a la Audiencia Nacional a investigar el presunto acoso a la jueza Beatriz Biedma, quien instruyó la causa contra el hermano del presidente Pedro Sánchez. Bolaños subrayó la gravedad de las acusaciones y la importancia de que la justicia actúe con diligencia. En el 'caso Leire Díez', se investiga una presunta trama para desestabilizar causas judiciales, con imputaciones recientes, como la del exmagistrado Luis Sáenz de Tejada. Bolaños también abordó el posible indulto al exfiscal general Álvaro García Ortiz, enfatizando que se tramitará conforme a los procedimientos habituales.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha emplazado a la Audiencia Nacional a investigar "hasta el final" el presunto acoso a la jueza de los juzgados de Badajoz Beatriz Biedma, que instruyó la causa contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha señalado que son "acusaciones muy graves".

"Cualquier amenaza para no poder prestar tus servicios con profesionalidad de cualquier funcionario público nos preocupa", ha incidido Bolaños en una entrevista Al Rojo Vivo..

El ministro ha señalado que "la justicia tiene que hacer su trabajo, tiene que investigar hasta el final, conocer qué ha sucedido y qué no ha sucedido", todo ello ante el supuesto hostigamiento que habría sufrido Biedma por parte de la presunta trama investigada en el 'caso Leire Díez', que habría llevado a cabo acciones para desestabilizar causas judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno, una red que habría dirigido el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinado la exmilitante socialista Leire Díez.

Ante ello, Bolaños ha recordado que "el propio magistrado instructor de esta causa, el magistrado Santiago Pedraz, ha dicho en un auto que no hay ningún indicio que señale al Partido Socialista".

En el marco de esta causa, el juez Pedraz ha imputado recientemente al exmagistrado Luis Sáenz de Tejada, a quien los investigadores vinculan como uno de los posibles autores de ese supuesto acoso a la jueza. Y es que en su declaración como perjudicada, Biedma afirmó haberse sentido perseguida y angustiada por la presunta trama.

"Total respeto al CGPJ"

Sobre la imputación de Sáenz de Tejada, el ministro ha explicado que el exmagistrado "tiene una historia de rencillas personales con la jueza Biedma que viene de mucho antes, de muy atrás".

Además, el titular de Justicia ha argumentado que lo investigado en el 'caso Leire Díez' "no ha afectado las instituciones del Estado": "No ha habido nadie, la propia jueza lo ha declarado, no ha habido ni un juez, ni un funcionario, ni un fiscal, ni unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que hayan hecho algo que no quisieran hacer ellos conforme a su criterio profesional. Y esto es importante porque no ha pasado siempre. En España hemos tenido policías patrióticas trabajando al servicio del Gobierno de España".

Este miércoles, los vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han mostrado su "preocupación" por las "posibles actuaciones de hostigamiento, seguimiento o intimidación" que habría sufrido la magistrada Biedma, al tiempo que vocales progresistas han respondido que el órgano de gobierno de los jueces "debe ser prudente y mantener una estricta neutralidad en relación a cualquier hecho sometido a una investigación judicial".

Preguntado por el choque, Bolaños ha señalado que "los vocales del Consejo obviamente tienen toda la autonomía para discutir, para llegar a acuerdos, para no llegar", y ha indicado que lo fundamental "no es tanto que haya un comunicado", sino "investigar".

"Yo creo que total respeto a los vocales que están trabajando en el Consejo, y también creo que aquí lo fundamental es que se investigue y se conozca qué es lo que hay, y a partir de ahí será más fácil emitir opinión", ha remachado.

Las causas de Ábalos y García Ortiz, "completamente distintas"

Por otro lado, Bolaños ha dicho que el Ministerio de Justicia ya tiene el expediente para tramitar un eventual indulto al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, condenado en el Tribunal Supremo por revelación de datos reservados contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

"Quizás soy la persona menos idónea para hablar de este asunto porque precisamente tengo el tema en mi mesa", ha explicado el ministro, para añadir que "ya han terminado todos los trámites perceptivos" para que él realice una propuesta al Consejo de Ministros.

Con todo, el ministro ha asegurado que están tramitando el expediente de la petición de indulto para García Ortiz "como cualquier otro expediente, es decir, en plazos, en tiempos, en estudio, en análisis". "Los servicios técnicos, los funcionarios están trabajándolo y, en algún momento, yo tendré la propuesta, lo estudiaré y elevaré una propuesta al Consejo de Ministros. Y veremos si es antes de las elecciones o después de las elecciones", ha subrayado.

Preguntado si se plantea un indulto parecido para el exministro de Transportes José Luis Ábalos, condenado por el Supremo a más de 24 años de prisión en el 'caso mascarillas', considera que "son causas absolutamente distintas y sentencias con hechos que nada tienen que ver la actuación de uno y de otro".

Asimismo, ha recordado que "no hay ninguna petición de indulto para José Luis Ábalos", pero que, si se planteasen, "por supuesto que tienen que ser analizados" porque así lo dice la ley.

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