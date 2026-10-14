Bernardos, sobre la polémica de la pareja de Montse Mínguez: "Hay una cosa que llevo horrorosamente mal, la hipocresía de determinados políticos de izquierda"

El economista apunta a las discrepancias internas del PSOE sobre la regulación del alquiler y defiende que disponer de viviendas arrendadas no es, por sí mismo, motivo de reproche.

El economista Gonzalo Bernardos ha analizado en Al Rojo Vivo la polémica situación patrimonial de la pareja de Montse Mínguez, portavoz del PSOE en materia de vivienda. Sergio Vélez tendría al menos 30 pisos en alquiler en España y dos sociedades en Panamá, además de haber sido señalado por presuntos desahucios de inquilinos, mientras Mínguez ha criticado públicamente a los fondos buitre.

Bernardos ha cuestionado la que considera una contradicción entre el discurso de algunos dirigentes de izquierdas y sus posiciones sobre el mercado inmobiliario. "Hay una cosa que llevo horrorosamente mal: la hipocresía de determinados políticos de izquierda", ha afirmado. Según ha explicado, dentro del PSOE habría discrepancias sobre el control de los alquileres y las medidas impulsadas por el Gobierno, aunque sus integrantes mantengan públicamente la disciplina de partido.

Sobre la situación de la pareja de Mínguez, el economista ha defendido que tener viviendas en alquiler no es, por sí mismo, algo negativo. "Tiene una pareja, Sergio Vélez, que tiene 30 viviendas como mínimo en alquiler, que a mí personalmente me parece muy bien que las tenga. Porque gracias a esas 30 viviendas se consiguen 30 alquileres", ha señalado.

Bernardos también ha defendido que los propietarios puedan recurrir al desahucio cuando los inquilinos no pagan, y ha sostenido que la protección de las personas vulnerables debe corresponder a las administraciones públicas. En cambio, ha criticado las declaraciones de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, contra la empresa de gestión inmobiliaria señalada en la polémica, al considerar que ese tipo de actuaciones son "impresentables".

Por último, ha advertido de que la posición del PSOE en materia de vivienda puede perjudicar electoralmente al partido. A su juicio, la falta de seguridad jurídica está llevando a muchos propietarios a retirar sus pisos del mercado del alquiler. "En la actualidad, el mercado de alquiler ha desaparecido. Los propietarios han decidido que hasta que no haya seguridad jurídica no alquilan nuevas viviendas. Algo obvio que el PSOE ha decidido no ver", ha concluido.

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