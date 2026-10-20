"Atención, 'imbícil'": el cómico cartel viral de un bar de Jerez que se lleva los aplausos de Alfonso Arús

"'Imbícil' es un término que hay que acuñar", defiende Alfonso Arús en Aruser@s tras ver este cartel que ha aparecido en Jerez y que no ha tardado en hacerse viral. Al presentador incluso se le ocurre una idea para el programa.

"Atención, 'imbícil'". Con solo dos palabras y una señal de alerta, este cartel que alguien ha colgado en un bar de Jerez no ha tardado en hacerse viral y, por supuesto, convertirse en uno de los protagonistas de la mañana de Aruser@s.

En el plató del programa de laSexta no dudan en aplaudir la ocurrencia. "Está muy bien jugado. 'Imbícil' es un término que hay que acuñar", comenta entre risas, para después desvelar que le ha dado una idea muy jugosa para el programa.

"Vamos a hacer 'el imbícil del día'", anuncia. Bueno, y si no del día, al menos de la semana.

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