Alfonso Arús bromea sobre cuándo encender la calefacción : "Con 12 grados en casa vas con gorro polar"

Con la llegada del frío, los colaboradores de Aruser@s debaten sobre cuándo conviene encender la calefacción según un estudio de unos expertos que ha explicado la colaboradora Lourdes Tasies.

¿Ha llegado el momento de encender la calefacción? En Aruser@s, Alfonso Arús y sus colaboradores han abordado en la sección de los 'Top expertos' qué aconsejan los especialistas para evitar que la casa se enfríe demasiado.

"Si fuera hace una temperatura de 15 grados, no necesitamos encenderla, pero en casa no podemos estar a 12 grados; en ese caso deberíamos encenderla", explicaLourdes Tasies.

Una recomendación que ha dado pie a las bromas del presentador. "¡A mí me encanta el frío, pero el resto de los mortales...!", comenta entre risas Alfonso Arús, mientras Tatiana Arús considera que tener 12 grados en casa ya es "una rasca". "Con 12 grados en casa tienes que ir con un gorro polar", bromea el presentador, a lo que Alba Sánchez propone una solución alternativa: "Lo que puedes es apagar la nevera y abrirla".

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