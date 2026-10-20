Ainhoa Martínez, tras el momento "inédito" del beso entre Pedro Sánchez y Begoña Gómez: "Se ve a un PSOE muy movilizado frente a un PP regañón y a la baja"

La periodista Ainhoa Martínez, de ABC, analiza el momento beso y declaración de amor del presidente y su mujer en el comité federal del PSOE. "Lo que vivimos en Fuenlabrada el otro día fue inédito", afirma.

"Lo que vivimos en Fuenlabrada el otro día fue inédito", asegura la periodista Ainhoa Martínez, de ABC, refiriéndose al momento beso entre el presidente del Gobierno y su mujer, Begoña Gómez, en la celebración del comité federal del PSOE.

Sin embargo, y según la periodista "queda todavía un trecho para las elecciones y va a hacer falta más que una apelación al amor para intentar quedar primera fuerza, que es la aspiración que tiene ahora mismo el Gobierno".

No deja de ser, apunta Martínez, "una cuestión de actitud" para encarar las elecciones generales de este próximo 29 de noviembre: "Lo que intenta confrontar el Partido Socialista es esa exaltación del buen rollo y de lo enchufados que están, porque ciertamente se debió a un partido muy movilizado en ese acto frente a un Partido Popular, regañón y a la baja".

Ahora bien, hace falta movilizar "hasta un millón de votantes que le interesaría al Partido Socialista para que vayan a votar el próximo 29 de noviembre".

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