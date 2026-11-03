Becerra, experto en demoscopia, sobre Puente: "La liga de las dimisiones en este país es muy particular: "Nadie dimitió por el Yak-42, ni por Spanair ni por Angrois..."

Juan Miguel Becerra, CEO de SW Demoscopia, valora electoralmente la dimisión de Óscar Puente tras el accidente de Urda. ¿Qué pasaría tanto si dimite como si o? ¿Tendría efectos en la campaña electoral del 29N?

La gran mayoría de los partidos políticos, tanto de derechas como de izquierdas, incluido Frente Amplio, apoyan la dimisión de Óscar Puente, creen que el ministro debería dimitir y dejar su cargo tras el trágico accidente del miércoles pasado, 28 de octubre. Por responsabilidad política.

Juan Miguel Becerra, CEO de SW Demoscopia, analiza si ahora mismo Puente es un lastre para las expectativas del PSOE con respecto a las elecciones generales de este próximo 29 de noviembre.

"Entre los electores de izquierda, fundamentalmente, entre los electores del PSOE, hay opiniones contradictorias en torno a Puente. Hay una mayoría, con los datos que hay ahora mismo publicados y demás, que apoya la continuidad de Puente, pero es verdad que también hay un grupo importante que pide y que vería como cierto alivio la dimisión del ministro de Transportes", responde Becerra.

No obstante, Becerra no sabe por qué el presidente del Gobierno mantiene al ministro, "evidentemente habrá otras razones también de índole política, más allá del tema electoral", ya que, según su análisis, "no creo que el presidente esté valorando esto en términos electorales, porque además, el cálculo o cualquiera de los cálculos, es decir, la dimisión o la continuidad, va a tener efectos electorales".

Esto es, "si continúa va a tener efectos electorales y si dimite o deja el cargo, evidentemente, también va a tener efectos electorales", afirma Becerra. Por tanto, "la posible dimisión de Puente, en todo caso, sería un alivio para determinado votante del PSOE, para aquel que piensa que es necesario que dimita, pero creo que realmente el alivio nos soluciona el problema más sistémico de fondo, que es en el que viven muchos de los que votan el Partido Socialista ahora mismo, que es el tema de la seguridad y si van a volver a funcionar bien los servicios de tren".

Más adelante, y en otra intervención posterior, valorando y analiza la mesa de debate de Al Rojo Vivo, si el dirigente de la cartera de Transportes debe dimitir o no, el experto subraya que en este país, las dimisiones en este país son bastante "peculiares".

"Entiendo que el protagonismo ahora lo tiene el ministro Puente, pero la cultura institucional de este país, la liga de las dimisiones de este país es muy particular. Es decir, aquí no dimitió nadie por el YAK 42, no dimitió nadie por el accidente de Spanair, por el accidente de Angrois en 2013...".

Evidentemente, añade, "ahora estamos en un momento con un doble contexto muy complicado: elecciones a la vista, doble accidente en un año y evidentemente eso exige también un análisis diferente". Pero "la liga de las dimisiones en este país es muy particular, en eso en Europa nos ganan en todos los casos", insiste y concluye Becerra.

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