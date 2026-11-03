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Entrevista en Al Rojo Vivo

Feijóo promete una "auditoría exprés" de la red ferroviaria y destinar "todo el presupuesto disponible a conservación": "No me va a temblar el pulso"

¿Qué ha dicho? El líder del PP ha destacado que "por encima de la facturación de las operadoras o el negocio de Adif está la vida de los españoles", señalando que, si es presidente del Gobierno, hará todo "lo que la auditoría le indique".

Alberto Núñez Feijóo en Al Rojo Vivo
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Alberto Núñez Feijóo ha señalado que una de las primeras cosas que hará, si se convierte en presidente del Gobierno, es una "auditoría exprés" de la red ferroviaria tras los graves accidentes ferroviarios que se han producido en Urda y en Adamuz.

A la pregunta de si se plantearía suspender las líneas de alta velocidad de España, el líder del PP ha reconocido que hará lo que le indique dicha auditoría, asegurando que no le va a "temblar el pulso" para asegurar que todos los desplazamientos son seguros y "nunca se pone en cuestión la vida de los ciudadanos".

"Por encima de la facturación de las operadoras o el negocio de Adif está la vida de los españoles. Haré lo que la auditoría me indique", ha recalcado.

Feijóo ha señalado que su primera medida si se convierte en presidente será apostar todo el presupuesto disponible por al "conservación y mantenimiento" del país, empezando por la alta velocidad y siguiendo por las autovías de titularidad estatal. "En definitiva, devolviendo la calidad de los servicios públicos a mi país", ha destacado.

En cuanto a si él se atreve a utilizar un tren de alta velocidad tras lo ocurrido, el líder del PP ha recordado que ha seguido utilizándolo tras el accidente de Adamuz, reconociendo que es cierto que este segundo ha sido "muy potente" y le ha sobrecogido en especial por la muerte de una persona conocida, la exministra Fátima Báñez.

Sin embargo, ha destacado que, si no tene otro medio de transporte, se volvería a subir "por responsabilidad". "Creo que un dirigente político no puede mandar el mensaje de que todo el tren es un sistema inseguro y que propone que nadie se suba", ha destacado.

El líder del PP ha insistido en la dimisión de Óscar Puente, destacando que "ha dedicado más tiempo a las redes sociales que a las redes ferroviarias", y ha señalado directamente a Pedro Sánchez como responsable de su continuidad al frente del Ministerio de Transportes.

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