Feijóo insiste en la dimisión de Puente: "Ha dedicado más tiempo a las redes sociales que a las redes ferroviarias"

¿Qué ha dicho? El líder del PP cuestiona la gestión del ministro tras el accidente ferroviario y responsabiliza también a Pedro Sánchez por mantenerlo en el cargo. Además, rechaza las comparaciones de Puente con la tragedia de Angrois.

En una entrevista en Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras conversó con Alberto Núñez Feijóo, candidato a las elecciones del 29N. Feijóo cuestionó la continuidad de Óscar Puente en su cargo, criticando su enfoque en redes sociales en lugar de su responsabilidad en infraestructuras. Además, mencionó la desinformación tras el accidente en Ademuz y responsabilizó al presidente Sánchez por mantener a Puente y Ábalos en sus puestos. Feijóo también respondió a las declaraciones de Puente sobre el accidente de Angrois, defendiendo la gestión del Partido Popular y criticando la comparación con incidentes recientes.

Alberto Núñez Feijóo ha pasado por el plató de Al Rojo Vivo en una entrevista con Antonio García Ferreras, en plena precampaña de las elecciones del 29-N. Durante la conversación, el líder del PP ha explicado por qué considera que Óscar Puente debe dimitir y ha señalado directamente a Pedro Sánchez como responsable de su continuidad al frente del Ministerio de Transportes.

Feijóo ha expuesto tres motivos para reclamar la salida del ministro. El primero, su gestión al frente de Transportes: "Lo primero es quién le ha nombrado a una persona que de forma continuada y constante ha dedicado mucho más tiempo a las redes sociales que a las redes ferroviarias y a las redes viarias". El segundo, su actuación tras el accidente de Adamuz. "¿Y luego de Adamuz por qué le ha mantenido?", se ha preguntado, antes de acusar a Puente de ofrecer información que, a su juicio, generó "una enorme desinformación" y trató de "tapar realmente las causas de esa ruptura de un carril durante más de 20 horas", que los servicios de seguridad de Adif no detectaron y que acabó provocando el accidente.

Como tercer argumento, el presidente del PP ha cuestionado que Puente continúe en el cargo y ha ampliado sus críticas al conjunto del Gobierno: "Ya no es que haya sido nombrado o no, lo más grave es que siga de ministro". En este sentido, ha señalado que tanto la seguridad aérea como la ferroviaria, portuaria y viaria han estado en manos de José Luis Ábalos y Óscar Puente. "Te das cuenta de que el verdadero responsable de todo esto es quien le nombra. Obviamente es el señor Sánchez", ha concluido.

Feijóo responde a Puente por sus comparaciones con el accidente de Angrois

Durante la entrevista, Feijóo también ha respondido a las declaraciones de Óscar Puente, que había puesto como ejemplo la reacción del PSOE tras el accidente de Angrois, durante el Gobierno de Mariano Rajoy y con Ana Pastor Julián al frente de Fomento. El ministro defendió que entonces los socialistas no utilizaron a las víctimas como "carnaza", a diferencia de lo que, a su juicio, está haciendo ahora el PP.

El líder popular ha considerado que recurrir al accidente de Angrois es una muestra de la situación política del ministro: "Hay que estar muy necesitado para traer a colación el accidente de Angrois". Feijóo ha recordado que el siniestro se produjo en una vía que, según ha señalado, había puesto en servicio el PSOE unos meses antes y en la que no estaban instalados "los mínimos requisitos de seguridad", entre ellos el sistema RTMS. También ha defendido que el Gobierno de Rajoy no utilizó la puesta en funcionamiento de esa línea para responsabilizar al Ejecutivo anterior y ha recordado que el expresidente compareció en el Congreso entre siete y ocho días después del accidente.

Por último, Feijóo ha rechazado que puedan equipararse ambos siniestros por sus circunstancias y ha vuelto a cargar contra el tono del ministro: "Comparar esto con lo que ha pasado en Adamuz o con lo que ha pasado ahora en Toledo solamente el ministro Puente podría hacerlo".

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