Elizabeth Duval: "No entiendo por qué se sostiene a Puente, tampoco lo entendería si fuera de cualquier otro signo político"

La escritora y filósofa Elizabeth Duval se pronuncia de forma contundente sobre la necesidad de que el ministro de Transportes dimita tras el trágico accidente de Urda. En el vídeo, los detalles.

La escritora y filósofa Elizabeth Duval señala que Óscar Puente debe dimitir tras el trágico accidente de Urda, en Toledo. "La tragedia es una cosa, que es absolutamente terrible y desoladora, pero es que a ella se suma una gestión de después que yo francamente no entiendo".

Es decir, "escuchar ahora a Feijóo decir que no tiene ningún sentido colocar toda la culpa o intentar culpar a un trabajador, cosa que comparto por completo, me parece inverosímil y no comprendo que el PSOE haya dejado ese flanco o haya salido a intentar utilizar esa hipótesis del error humano. Para mí es una cosa que no entiendo y que no llego a entender", afirma.

Y eso, añade, "sumado a un principio de coherencia" ya que considera que tras dos accidentes tan terribles en solo un período de dos meses como han sido Adamuz y Urda y el hecho de que "la alta velocidad quede en un cuestionamiento tan grave como queda tras este año", se pediría la dimisión de cualquier ministro, de cualquier línea política.

De este modo, "me parece que hay una defensa aquí que es imposible. No entiendo el sostener a Óscar Puente, no entiendo el intentar sostenerlo tampoco, ni siquiera para que ejerza una función de pararrayos, no lo comprendo. No lo comprendo, igual que no lo entendería de cualquier otro lado político", concluye.

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