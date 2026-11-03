Un experto en demoscopia analiza la campaña electoral tras el accidente de Urda: "Estoy convencido de que el PSOE puede ser primera fuerza"

Juan Miguel Becerra, CEO de SW Demoscopia, analiza en términos electorales las tendencias de la actual campaña electoral para el 29N tras el trágico accidente de Urda. En el vídeo, los detalles.

Juan Miguel Becerra, CEO de SW Demoscopia, analiza la campaña electoral tras el trágico accidente de Urda (Toledo) que ha dejado en conmoción a todo un país y la próxima huelga general del 11 de noviembre, impulsada, en principio, por el problema y la crisis de la vivienda.

"¿Ahora mismo, crees que la vivienda es el factor fundamental que determina las elecciones?", le pregunta Antonio García Ferreras. "Ahora mismo no, en esta semana evidentemente el asunto que lo cubre todo es el desgraciado accidente de la semana pasada", responde Becerra. Sin embargo, "todo volverá a su sitio y la vida cotidiana del día a día nos va a llevar, no hay otra forma de entenderlo, nos va a llevar a los problemas".

Por otro lado, este trágico accidente, a nivel electoral, ¿cómo influirá realmente en la campaña? Fundamentalmente, subraya el experto, "enfriando las tendencias".

Esto es, "había una tendencia clara de subida del PSOE durante las tres semanas anteriores y esa tendencia se ha enfriado, pero cuando digo que se ha enfriado no digo que el PSOE esté ahora mismo en condiciones de perder o en una situación de pérdida de apoyo, pero si hay un enfriamiento de esa tendencia. Veremos en los próximos días si esta tendencia vuelve a coger fuerza o realmente se ha parado ya definitivamente", detalla el experto.

Ahora bien, a la pregunta de si el PSOE puede ser la primera fuerza política, el experto lo tiene claro: "Estoy convencido de que puede serlo, no porque yo lo diga o porque tenga más o menos intención, sino que según los datos es así".

"Ahora mismo, una semana de elecciones es un mes de cualquier campaña de los años 90. Por tanto, en esta misma semana vamos a tener la cumbre iberoamericana, vamos a tener hoy las elecciones de medio término en Estados Unidos, es decir, tienen que pasar muchas más cosas", añade y concluye Becerra.

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