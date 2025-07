Basteiro, a Feijóo tras decir que no gobernará con Vox: "¿Pero qué hace ahora el PP hablando de pactos y de repetición electoral cuando no hay ni elecciones?"

El periodista Daniel Basteiro analiza las declaraciones de Feijóo y de Tellado sobre pactos poselectorales: según el PP, no pactará con Vox aunque no le pondrán un cordón sanitario. "Pero la hemeroteca es la que es", afirma en este vídeo el periodista.

Tras las declaraciones de estos últimos días tanto de Alberto Núñez Feijóo como de Miguel Tellado sobre si pactar con Vox o no en unas elecciones, el periodista Daniel Basteiro no se cree que el PP, como dice, no vaya a pactar con Vox para gobernar. "¿Pudiendo Feijóo ser presidente a cambio de incluir ministros de Vox va a decir que 'no' y va a forzar una repetición electoral?".

"Hay hemeroteca para todo; hasta el propio Mazón decía que no quería gobernar con Vox. Por tanto, esto es todo un acto electoral", añade el periodista, insistiendo en la hemeroteca: "Esto ya ha ocurrido. En las comunidades autónomas se dijo que no se iba a pactar con Vox y terminaron haciéndolo", añade el periodista.

Por otro lado, Basteiro contesta también a las palabras de Feijóo de que si no le daban los números, forzaría una repetición electoral: "¿Qué hace el PP hablando ahora de pactos electorales cuando ni siquiera hay elecciones ni sabemos el resultado? ¿Y qué hace además hablando de repetición electoral? El problema es que queremos elecciones siempre que no sale el resultado que queremos. Y eso no puede ser. Los españoles votan y después hay que gestionar ese resultado".

Por ende, y según concluye Basteiro: "¿De verdad hay alguna duda en España de que si el PP necesita a Vox para gobernar hará lo que ha hecho siempre desde que existe Vox? Por cierto, Vox entra en los gobiernos autonómicos porque así lo quiere Vox e igualmente Vox sale porque quiere, no porque lo eche el PP". En el vídeo podemos ver completa su intervención y análisis.