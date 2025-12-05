Baldoví, tras conocer los nuevos mensajes de Pradas del día de la DANA: "Cada día que pasa se demuestra más la negligencia de Mazón"

El portavoz de Compromìs en Les Corts reacciona en Al Rojo Vivo a los mensajes que Salomé Pradas se intercambió tanto con Carlos Mazón como con su jefe de Gabinete, José Manuel Cuenca, ese fatídico 29 de octubre de 2024, y que ha aportado ahora a la jueza de Catarroja.

Joan Baldoví, portavoz de Compromìs en Les Corts Valencianes, reacciona en directo en Al Rojo Vivo minutos después de conocer los wapas que Salomé Pradas, imputada en la causa, se intercambió tanto con Carlos Mazón como con su jefe de Gabinete, José Manuel Cuenca, ese fatídico 29 de octubre de 2024, día de la tragedia de la DANA, y que ha aportado ahora a la jueza de Catarroja y que podemos leer con detalle en esta noticia.

"Es absolutamente demoledor. ¿De verdad, estas personas eran las que estaban al cargo de la seguridad de los valencianos? Mazón responde 'cojonudo' y se inhibe de todo cuando Pradas le informó de las zonas que preocupaban el día de la DANA", asegura Baldoví.

"Cada día que pasa, cada noticia que conocemos nos indica la absoluta negligencia de este ya expresidente [Mazón] y también la incompetencia de una exconsellera (Pradas) que, sabiendo lo que estaba pasando, tardó tanto tiempo en tomar una decisión", añade Baldoví, e insiste, visiblemente enfadado: "Me estremece de verdad saber que la seguridad de tantas personas dependía de ellas".

En concreto, y con respecto al audio en el que Pradas pedía a José Manuel Cuenca que se tomaran tres medidas específicas en las zonas que ya estaban siendo arrasadas por la DANA y que éste le respondía "trànquila che, de confinar nada", el portavoz de Compromís lamenta de nuevo ese "cúmulo de despropósitos" y confiesa que su "capacidad de indignación está ya totalmente superada".

Además, y tal como supimos ayer [tras la declaración del subdirector de Emergencias ante la jueza], añade y critica el diputado, "desde las 17:45 se hubiera podido mandar ese ES-Alert, pero que por correcciones lingüísticas, por indecisiones de la propia consellera (Pradas) y por ausencia del entonces president (Mazón) y de su jefe de Gabinete no se mandó".

"Esta tragedia se hubiera podido evitar si esa alarma se hubiera mandado a las 17:00 o las 18:00", concluye Baldoví. En el vídeo podemos ver al completo su entrevista en Al Rojo Vivo.

