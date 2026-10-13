La apuesta de Garzón para el 29N: "El PSOE puede mantener voto y si a su izquierda hay un espacio que llega al 10-12%, se puede repetir lo de 2023"

El exministro de Consumo, Alberto Garzón, explica en este vídeo las negociaciones e intenciones de Podemos, Frente Amplio y toda la izquierda a la izquierda del PSOE. En el vídeo, todos los detalles.

¿Qué está pasando con Frente Amplio y Podemos? ¿Se unirán finalmente los segundos a los primeros a pesar de su acuerdo con ERC y Gabriel Rufián en Cataluña? Las negociaciones siguen en curso y quedan apenas cuatro días para que se cierren finalmente las candidaturas de los partidos, que no las listas, donde hay aún una semana más de plazo.

Alberto Garzón, ministro de Consumo en el primer Gobierno de coalición progresista y coordinador federal de Izquierda Unida hasta 2023, explica todo lo que sucede o cree que sucede en este espacio a la izquierda del PSOE.

"Esto es una situación de desesperanza para el votante de izquierdas, que ha venido votando a las diferentes fórmulas, Unidas Podemos, Sumar, ahora Frente Amplio. Y tiene un coste, tiene un coste porque cada día que pasa hay más voto que se va al voto útil al PSOE o a la abstención y hay, también, más voto que se va a partidos que se presentan por solitario, que ya dan por perdida la batalla contra la derecha y la extrema derecha", afirma Garzón.

Ahora bien, "como veterano de guerra en estas cuestiones, la cosa es bastante más sencilla", señala Garzón. Ahora mismo, explica, hay dos bloques. Uno que es el de los partidos como Más Madrid, Izquierda Unida, Comunes y otra serie de partidos que englobamos en lo que es la esencia de Sumar, esto es, "donde están todos los ministros de Sumar, que ya tienen acuerdo y tienen candidata". Y por otro lado, está el bloque de Podemos.

"Y Podemos tenía la pretensión de presentarse en solitario, pero ahora mismo las encuestas no le dan supervivencia, entonces están tratando de fortalecerse a nivel simbólico, asociándose en el imaginario al candidato de moda de las izquierdas, que es Gabriel Rufián", señala Garzón.

Sin embargo, dice no equivocarse cuando realmente "esto tiene más que ver con una negociación en curso". De este modo, "con las encuestas que yo he visto y los datos que yo manejo, Podemos no sobrevive solo. Hay que sacar mucho porcentaje de voto en la circunscripción de Madrid para que saques uno o dos escaños", y no es lo mismo que el candidato sea Rufián a que te acompañe solo en un par de actos de campaña, ya que "esto tendría un efecto absolutamente minoritario y ridículo".

Por ende, "mi sensación es que es parte de una negociación y que en el momento final, desgraciadamente, tarde y con más coste, terminarán juntándose", afirma el exministro.

Ahora bien, si esto ocurre, si Podemos se une a Frente Amplio, Garzón es optimista y lanza algo así como una apuesta o un vaticinio de cara a estas elecciones del 29N: "El PSOE puede mantener voto y si a su izquierda hay un espacio que llega al 10%, 12%, que no es una locura, porque este espacio ya tuvo más de un 20% hace muy pocos años, se puede repetir 2023. No estamos tan lejos".

"No es lo fácil no es lo que se da automático pero si se dan estas condiciones no es imposible", concluye Garzón.

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