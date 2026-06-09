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Ángeles Caballero analiza la visita del papa: "Cada uno ha encontrado al papa que ha querido, nos hemos quedado con la parte del discurso que consolida aquello en lo que creemos"
La periodista cree que el discurso de León XIV ha sido interpretado de forma interesada por políticos y ciudadanos, que han destacado los mensajes más afines a sus ideas. Además, augura que el entusiasmo generado por la visita será pasajero.
La periodista Ángeles Caballero ha reflexionado sobre la visita de León XIV y las distintas interpretaciones políticas que ha suscitado su discurso: "Creo que cada uno de los políticos que ayer escucharon las palabras del papa León XIV, y casi me atrevería a decir que cada uno de nosotros, ha encontrado al Papa que quería encontrar".
A su juicio, el discurso del Pontífice ha sido leído de forma selectiva por buena parte de quienes lo han escuchado: "Cada uno nos hemos quedado con aquella parte de su mensaje que refuerza lo que ya pensamos, mientras que hemos tendido a ignorar o a señalar aquello que cuestiona nuestras propias posiciones o coincide con las de quienes no nos gustan".
Caballero considera además que la intensa atención y el entusiasmo generados por la visita acabarán diluyéndose con el paso de los días: "Creo que, como ocurre con todos los momentos de fervor colectivo, habrá que esperar a que el Papa se marche para que vuelva la calma. Y entonces, me temo, regresaremos a las dinámicas de siempre".
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