El periodista Antonio Maestre señala en en Al Rojo Vivo "cómo el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso sirve para contextualizar el comportamiento que tiene la presidenta de la Madrid". De este modo, asegura que "es un hecho objetivo" y además reconocido, que su pareja (Alberto González Amador) ha cometido reconocidos delitos fiscales. "Y Hacienda la ha pillado".

Sin embargo, lo importante de todo este caso, sostiene Maeste, es "qué hace Isabel Díaz Ayuso, qué responsabilidad tiene; es decir, no en el comportamiento de su pareja sino que hace ella. "Porque hay cosas que son ineludibles y hechos probados.

"Lo primero que ha hecho es mentir diciendo que Hacienda le debe dinero a su pareja cuando es su pareja el que ha cometido el fraude fiscal, y segundo, ha utilizado esto como herramienta política degenerando a las instituciones diciendo que esto es una " persecución del Estado a su pareja " por motivos políticos. Una acusación gravísima. Y además, no es verdad", asegura Maestre.

Pero "lo más importante de todo y que es dónde hay que ahondar", señala el periodista, es "cómo vive la presidenta de la Comunidad de Madrid y cómo se paga donde vive". Esto -dice- es realmente lo importante.

Porque tal como afirma Maestre, "¿cómo no va a ser debate y cómo no va a ser relevante que Isabel Díaz Ayuso esté viviendo en un piso de más de 1 millón de euros comprado después de que su pareja cometiera un fraude fiscal? ¿O que tengan un ático sin saber aún cómo lo ha adquirido que está a nombre de una sociedad del abogado de su pareja? En qué momento no es responsable políticamente Ayuso cuando vive en un patrimonio que viene del fraude fiscal".