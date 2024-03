Antonio Maestre ha acusado a Isabel Díaz Ayuso de "mentir de manera flagrante" en varias ocasiones durante las declaraciones que realizó en defensa de su pareja.

El periodista ha destacado que no es cierto que "no hubo fraude", tal y como ella ha defendido. Antonio Maestre ha señalado que, tal y como ha salido a la luz, el novio de Ayuso admitió el fraude fiscal en febrero en su escrito a la Fiscalía, ofreciéndole un pacto para no ir a juicio.

Un hecho que el periodista ha destacado que Isabel Díaz Ayuso "ya sabía" cuando realizó las declaraciones a favor de su pareja.

Por otro lado, Maestre ha asegurado que la presidenta de la Comunidad de Madrid también ha mentido sobre el piso en el que vive de un millón de euros y 208 metros cuadrados y que su pareja compró tras el presunto fraude fiscal.

De esta forma, ha destacado que, aunque ella ha asegurado que es "todo legal", ese piso "está pagado con el dinero defraudado a todos los madrileños". Por tanto, ha indicado que Ayuso tiene que decidir ahora si quiere seguir viviendo en ese lugar o si decide marcharse.

"Una presidenta de la Comunidad de Madrid no puede vivir y disfrutar de un patrimonio logrado con dinero defraudado a todos los madrileños, eso es imposible de aceptar en una democracia", ha destacado.