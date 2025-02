Ángeles Caballero, sobre el debate entre Trabajo y Hacienda: "Quien cobre el salario mínimo interprofesional no debería tributar"

Existe una nueva grieta en el Gobierno, entre PSOE y Sumar, en este caso, por la (no) tributación del salario mínimo interprofesional: María Jesús Montero, ministra de Hacienda, pide a Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, más "pedagogía fiscal" y abandonar los mensajes "populistas".

Tras el acuerdo de la subida del salario mínimo interprofesional, 50 euros más, el debate ahora está en el IRPF: si las personas que cobren el salario mínimo deberían o no tributar. La periodista de El País, Ángeles Caballero, lo tiene claro:

"Es cierto que no se resuelve todo bajando impuestos, en eso estoy de acuerdo [con la ministra Montero], pero es cierto que hay una reflexión interesante, incluso si sale adelante esta subida del SMI: si nos puede parecer justo o no que alguien que cobre el salario mínimo, como ingreso mensual, tribute. A mí me parece que no debería tributar", afirma la periodista.

En el vídeo podemos ver al completo su intervención, así como las declaraciones de la ministra Montero en Espejo Público.