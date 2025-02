Nueva brecha en el Gobierno por la (no) tributación del SMI: Montero pide a Díaz más "pedagogía fiscal" y abandonar los mensajes "populistas"

Tras el Consejo de Ministros de este martes la grieta abierta a raíz de la reducción de la jornada laboral en el seno del Gobierno de coalición parecía cerrarse tras ser aprobado el texto que Yolanda Díaz alcanzó con CCOO y UGT, sin embargo, a primera hora de este miércoles se ha vislumbrado la apertura de otra. Si bien la ministra de Trabajo también es protagonista, en este caso el otro lado ya no es la cartera de Economía, sino la de Hacienda que dirige la vicepresidenta primera y ahora también líder del PSOE en Andalucía, María Jesús Montero.

Todo por la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que la que fuera líder de Sumar también ha acordado con los sindicatos mayoritarios. Aunque el aumento de 50 euros anuales se ve con buenos ojos en todo el Gobierno-el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, decía sentirme "cómodo" con la cifra- las diferencias llegan en torno a la exención de tributar de aquellos que lo perciben. Mientras que desde las partes del preacuerdo consideran que debería quedar exento, Díaz señaló que Hacienda no lo tiene tan claro.

Cuestión que ha reafirmado este miércoles en una entrevista a 'Espejo Público' la misma Montero, que ha llegado, incluso, a pedir a su compañera de Gobierno que hiciera "más hincapié en la pedagogía fiscal" puesto que a sus ojos "no todo se soluciona con bajar impuestos". De hecho, no ha dudado en asegurar que afirmaciones como las que Díaz realizó la semana pasada en el mismo programa de 'Antena 3' son "populistas", además de que no conducen "a nada".

En esa línea, ha criticado que "ese planteamiento (...) en el que se demoniza que los ciudadanos tengan que contribuir de forma justa al pago de sus impuestos" es habitual cuando "asistimos al debate público". Es por ello que ha sostenido que "todas y todos" deben "contribuir a ese debate, sobre todo, desde un Gobierno de izquierdas y desde las formaciones políticas que son progresistas". Una clara referencia al Ejecutivo actual de Pedro Sánchez y partidos como el PSOE o Sumar que conforman la coalición.

Además, ha argumentado que "es importante que todos los ciudadanos sepan que la contribución a través de su fiscalidad" sirve para "fortalecer la democracia", así como para "combatir la desigualdad" en la sociedad: "Es fundamental que las arcas públicas permitan que todos los ciudadanos tengan ese colchón de seguridad", en referencia a los servicios públicos.

Por otro lado, en aras de hacer un llamamiento a la calma, Montero ha explicado que la subida todavía no ha sido debatida en el Consejo de Ministros. Por ello, ha destacado que "cuando la propuesta final" llegué a ese punto "se verá claramente que cualquier suposición que se está haciendo es incorrecta". Así, de forma velada Montero negaba lo dicho por su compañera de Ejecutivo Yolanda Díaz.

Horas más tarde, Díaz ha respondido a su compañera en Hacienda subrayando que "la justicia fiscal empieza por arriba, no por abajo", es decir, son los de arriba quienes "tienen que ajustar el cinturón". Por eso, dice que "la renta salarial de 16.500 [euros anuales] no deben tributar", al tiempo que ha recordado que "el modelo del PSOE (...) sí que ha sido populista, desgravando el 100% del IRPF a los arrendadores".