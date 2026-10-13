El análisis de Escolar sobre Podemos: "Está en una situación de debilidad y ha encontrado un elemento de negociación: tener un plan B"

El periodista Ignacio Escolar, director de elDiario.es, reacciona y analiza las conversaciones surgidas a lo largo de este fin de semana en el espacio de la izquierda a la izquierda del PSOE, así como el acuerdo alcanzado entre Podemos y ERC.

El periodista Ignacio Escolar, director de elDiario.es, quiere aclarar que no todos en ese espacio creen que está todo perdido: "Una parte de ese espacio está jugando a que todo está perdido, pero eso no es todo el espacio y nunca ha sido todo el espacio. De hecho, es la misma parte que también pensaba lo mismo en el 2023. O sea, que no es una novedad. Lleva mucho tiempo deseando o planificando que gobierne la derecha y la extrema derecha".

Lo que está pasando, subraya el periodista, es que "Podemos, que está en una situación de debilidad, ha encontrado un elemento de negociación, que es el de 'tengo un plan B'". Esto es, "si no me pongo de acuerdo con el Frente Amplio, porque siguen negociando con el Frente Amplio, pues tengo un plan B".

Y ese plan B es el siguiente: "Me la juego en Madrid, a ver si con el apoyo de Rufián consigo un mejor resultado y de esa manera consigo tener ese pequeño grupo en el siguiente congreso con el que ver si soy capaz de dar la vuelta a la siguiente ola. Pero creo que esto todavía está por cerrarse", explica.

Ahora bien, por otro lado, "lo que veo un poco estrambótico es esta posición de Rufián diciendo que aquí lo que hay que hacer es que se retiren algunas listas en algunos territorios y en ERC, Cataluña. ¿Por qué? En las últimas generales, Sumar quedó por delante de ERC. Si aplicamos esa lógica, se tendrá que retirar de Tarragona, pero no de Barcelona".

Por último, Escolar confirma la información de Antonio García Ferreras de que puede haber listas conjuntas entre PSOE y otras formaciones de izquierda para el Senado: "Tiene toda la pinta de que va a ser verdad", afirma, pero no cree que vaya a haberlas para el Congreso: "Lo veo más difícil, pero también puede ocurrir", confirma y concluye Escolar.

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