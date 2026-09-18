Ayuso intenta disfrazar el fracaso en la venta del ático: "El dinero no está perdido, esa casa se irá revalorizando con el tiempo"

Los detalles La presidenta madrileña se ha pronunciado sobre la polémica compra del ático de lujo después de no haber logrado venderlo, asegurando que ella no dio "ninguna orden" para adquirirlo.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha abordado la controversia por la compra de un ático de lujo en Chamberí por parte de Planifica Madrid, afirmando que el dinero invertido "no está perdido" ya que el inmueble es ahora patrimonio de la Comunidad. Ayuso ha negado haber ordenado la compra y ha defendido que su responsabilidad no es "gestionar inmuebles". La líder del PP ha criticado a los medios por insistir en este tema y ha denunciado una "mafia de Estado" en su contra, asegurando que nunca quiso adquirir una casa con dinero público.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha pronunciado sobre la polémica compra del ático de lujo de Chamberí por parte de la empresa pública Planifica Madrid, asegurando que el dinero invertido "no está perdido".

"Es un dinero que ahora está en patrimonio de la Comunidad de Madrid, esa casa se irá revalorizando con el tiempo", ha señalado, asegurando que ella no dio la orden de comprarlo. "No he dado ninguna orden de ese tipo, se buscan muchas viviendas, se ofrecen y ya está", ha reiterado.

La presidenta madrileña ha defendido que su responsabilidad no es "gestionar inmuebles" y ha afirmado que ella no ha dado ninguna orden para comprar uno. "Tengo excelentes funcionarios que gestionan esas cuestiones, si cada cosa que digo abre siete melones, esto no va a acabar en la vida porque no interesa, porque siempre hay que buscarme una polémica para estar hablando de mi vida personal cuando la gente no sabe ni cómo se llaman la mitad de los ministros de este país ¿Sabéis si los ministros están casados? ¿Con quién viven?", ha preguntado.

Así, ha vuelto a insistir en que nunca ha tenido "el más mínimo interés en vivir" en este edificio y ha asegurado que tiene "miles de pruebas" de que ella estaba buscando un contrato de alquiler con una inmobiliaria. "Comprenderán que jamás me quería comprar una casa con dinero público para vivir yo, como por cierto hacen tantos. En siete años nunca he tenido una casa para vivir. ¿Por qué lo voy a hacer a nueve meses de mis elecciones?", ha apostillado.

La líder del PP de Madrid ha tirado de victimismo para recriminar a los medios de comunicación su insistencia por los detalles de la compra del inmueble de lujo de más de 400 metros por parte de Planifica Madrid por 6,3 millones de euros. Una vivienda que no han logrado vender.

Ayuso ha apuntado a una "mafia de Estado" contra ella por la compra del ático de Chamberí y ha defendido que "jamás" quiso comprarse una casa, algo que cree que es "una memez".

En declaraciones a los periodistas desde Alcalá de Henares, la presidenta ha trasladado que como "ya no hay novio, ahora hay ático" y ha criticado que se someta a preguntas que no le hacen "al resto de políticos de este país" al defender que se le está "persiguiendo". "Ningún político ni ningún ser humano puede responder todo eso", ha justificado.

Noticia pendiente de ampliación.

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