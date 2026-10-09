Bergerot responde a Ayuso tras denunciarla el PP por "amenazas": "La víctima no es ella, las víctimas son Maricarmen y las miles de familias"

La portavoz de Más Madrid contesta al PP de Madrid que la ha denunciado ante la Policía por "amenazas". Los 'populares' madrileños han explicado que la denuncia se produce a raíz de las declaraciones de Bergerot en el Pleno de la Asamblea de Madrid: "No habrá paz en las calles".

Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid en la Asamblea, contesta en Al Rojo Vivo a la denuncia que el PP de Madrid le ha interpuesto ante la Policía por "amenazas", además, los 'populares' han pedido al delegado del Gobierno garantizar una campaña "en libertad".

En un comunicado, los 'populares' madrileños han explicado que la denuncia se produce a raíz de las declaraciones de Bergerot en el Pleno de la Asamblea de Madrid: "No habrá paz en las calles".

Tal como le pregunta Antonio García Ferreras en una entrevista en Al Rojo Vivo, ¿era realmente una amenaza al PP, a Ayuso?". "No, por supuesto que no", responde Bergerot. "Era recoger el clamor que hay en las calles, en las plazas, no solo en la Puerta del Sol, sino desde todas las plazas de España".

"Este jueves [tras la muerte de Maricarmen] fue un día de tremendísima tristeza y de rabia también, y lo que ha venido a decir esos miles de jóvenes que han cogido el testigo de Maricarmen es que no va a haber paz social hasta que no haya justicia por la vivienda", señala contundente la portavoz de Más Madrid.

"Son unos cobardes y están haciendo un acto de cinismo insoportable", reacciona Bergerot. "Porque en este caso lo que están haciendo creer es que las víctimas son ellas y no una mujer con 87 años desahuciada de su casa por un fondo buitre, que no debía morir y que ha muerto en un hospital por ese desahucio y las miles de familias que se tienen que ir de sus barrios y casi hasta de Madrid a vivir a otras provincias porque en Madrid es imposible tener un alquiler y menos ya comprarse una casa", añade Bergerot.

De este modo, afirma cómo "están absolutamente desnortados [el PP] porque les parece más preocupante una frase de la portavoz de la izquierda en el Parlamento, en la Asamblea de Madrid, que el drama que está viviendo la gente".

Según la diputada, cree que los fondos buitre y los especuladores tienen "miedo" porque "se les va a acabar el chollo de seguir especulando con nuestras vidas" porque "la gente ha dicho: hasta aquí hemos llegado".

Señala además que la presidenta de la Comunidad de Madrid siempre "se cree la protagonista de todo, que es la víctima", pero insisto: "Aquí la víctima es Maricarmen y las miles de familias que no pueden tener una casa en Madrid".

Y Ayuso, admite, "está absolutamente desnortada porque no está entendiendo que su partido ha votado junto a Vox y a Junts en contra de los reales decretos que venían a poner fin a esto, que iban a ser un escudo contra los desahucios y que no están entendiendo que esos decretos los apoya, según las encuestas, más de la mitad de los votantes del PP y de Vox".

Por último, la portavoz de Más Madrid habla del veto del PP a guardar un minuto de silencio por el fallecimiento de Maricarmen e incluso señala: "Antes lo que vimos es que Ayuso se rio de Maricarmen y le dije que ayer tenía la oportunidad de pedir perdón y ni aún así: la utilizaron para lanzárnosla a la izquierda" porque "no han entendido nada y están absolutamente desnortados. Se deben a los fondos buitre, está claro", concluye Bergerot.

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