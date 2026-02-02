Alán Barroso, sobre la comparecencia de Feijóo por la DANA: "No era cierto que estuviera informado en todo momento y lo tuvo que reconocer ante la jueza"

El politólogo Alán Barroso analiza en directo, en Al Rojo Vivo, la comparecencia del líder del PP en el Congreso de los Diputados en la comisión de investigación que investiga la gestión de la DANA.

El líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, está compareciendo en el Congreso de los Diputados en la comisión que investiga la gestión de la DANA del 29 de octubre de 2024, que dejó 230 fallecidos en Valencia, y contestará a las preguntas de los grupos parlamentarios sobre su papel en la tragedia. Una de las claves es que el líder de la oposición aseguró haber estado "puntualmente informado" por Carlos Mazón durante la tarde de la tragedia y finalmente, no fue así.

El politólogo Alán Barroso sostiene el problema que, para él, existe con las comisiones de investigación: "Las puedes utilizar tú para intentar hostigar al Gobierno. Y así lo ha intentado el Partido Popular en el Senado constantemente, a pesar de que hayan tropezado cada vez que lo intentaban. Pero también pueden hacerlo contigo. Y ahora, de repente, pueden llamarte a ti".

Barroso puntualiza que Feijó no tenía ninguna responsabilidad evidente en la gestión de la DANA, pero sí comunicativa: "Y hemos conocido, no por su sinceridad o porque nos enseñase todos los mensajes desde el primer momento, sino por la acción judicial, que lo que había dicho públicamente a todos los españoles y en concreto a todos los valencianos y valencianos, era mentira".

Esto es, "que no era cierto que estuviese informado desde el primer momento y lo tuvo que reconocer no delante de la gente, sino delante de la jueza. Nos mintió a la cara y ahora pretende decir que los únicos grandes mentirosos forman parte del Gobierno", señala contundente el politólogo.

Pero, ¿sabéis quién gana aquí?", pregunta Barroso, contestando y concluyendo él mismo: "Una vez más: VOX, que son los que se quedan con los votos de todos los desencantados".

