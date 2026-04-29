Entrevista en Al Rojo Vivo
Aimar Bretos: "Es un programa de miradas, de entrevistas calmadas en el que el matiz se pone en el centro de todo"
El periodista Aimar Bretos, uno de los fichajes estrella de laSexta, confiesa estar "muy ilusionado" por su inminente estreno: esta noche, después de 'El Intermedio', a las 23:00 horas, se emite La Noche de Aimar. Él mismo se lo cuenta a Antonio García Ferreras.
El periodista Aimar Bretos aterriza al fin, esta noche, a las 23:00, en laSexta, con su programa 'La Noche de Aimar', un programa especial de entrevistas, porque más que de entrevistas, como dice Antonio García Ferreras, es un programa de miradas.
Y esto, al fin y al cabo, confiesa Bretos, "es algo importantísimo porque, al final, qué es una conversación, si no mantenernos la mirada permanentemente y que no nos apetezca llevarla a ningún otro sitio. Son conversaciones y entrevistas que son muy atractivas, calmadas, no lentas, pero en las que el matiz se pone en el centro de todo", explica Aimar, añadiendo emocionado: "Y esto es la leche. Estoy súper ilusionado".
Los primeros invitados de este primer programa son los actores José Sacristán y Juan Diego Botto, en los que, según revela Bretos, hay "muchísimas derivadas de ellos que en otro tipo de conversaciones quizá no habían aflorado hasta ahora, y esta noche afloran".
Pero también habrá entrevistas a personas desconocidas, es decir, "hay mucha gente en este país que, por sus profesiones, por su vida, son fascinantes, pero a las que no se les tiene habitualmente espacio en el prime time (...) Y van a tener ese espacio. Vamos a hablar con ellos y a conocer sus profesiones y sus vidas". Y además, en este espacio Bretos no estará solo, le acompañarán la actriz y cómica Thais Villas, el filósofo y analista de Al Rojo Vivo, David Vico, y la escritora Elvira Lindo. "Van a ser conversaciones corales fantástica", promete el periodista.
Por eso, el programa, tal como nos avisa Ferreras, va a tener una atmósfera especial, porque "es un programa que se inspira en la manera de conversar de los mejores conversadores que ha tenido este país", confiesa Bretos. Este noche, a las 23:00 podremos descubrir al fin este nuevo proyecto de laSexta: "El director de realización, Gustavo Vázquez, junto con el equipo de imagen de Atresmedia, han creado una atmósfera con un plató enorme, pero que cede todo el protagonismo a lo que pasa adentro, a ese diálogo, a esa conversación y a esa mirada", concluye Bretos.
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