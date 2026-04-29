Aimar Bretos, "súper ilusionado" por su estreno: "Es un programa que se inspira en la manera de conversar de los mejores conversadores que ha tenido este país"

Esta noche, después de 'El Intermedio' se estrena La Noche de Aimar, un programa que el define como "entrevistas pausadas" y de miradas, donde realmente el quid de la cuestión está en los detalles y en los matices. Horas de su estreno, visita el plató de Al Rojo Vivo.

Uno de los fichajes estrella de laSexta, el periodista Aimar Bretos, aterriza en laSexta. Este miércoles, después de El Intermedio de El Gran Wyoming, se estrena 'La noche de Aimar', un programa de entrevistas, pero con una mirada especial. Los primeros invitados: los actores José Sacristán y Juan Diego Botto.

Antonio García Ferreras, que le entrevista en el plató de Al Rojo Vivo, horas antes de su estreno, lo define no como un programa de entrevistas, sino de miradas. Algo en lo que Bretos está de acuerdo.

"Sí, es un programa de miradas y eso es importantísimo porque al final qué es una conversación, si no mantenernos la mirada permanentemente y que no nos apetezca llevarla ningún otro sitio. Son conversaciones y entrevistas que son muy atractivas, calmadas, no lentas, pero en las que el matiz se pone en el centro de todo. Y es la leche", admite emocionado el periodista, sin esconder, como dice, que está "súper ilusionado" por este nuevo proyecto.

Sin embargo, explica Bretos que no solo va a haber entrevistas a personas conocidas, como en este caso a José Sacristán y a Juan Diego Botto, sino también a gente por conocer: "Porque hay mucha gente en este país que, por sus profesiones, por su vida, es fascinante, pero a las que no se las tiene habitualmente espacio en el prime time (...) Y van a tener ese espacio. Vamos a hablar con ellos y a conocer sus profesiones y sus vidas".

Imagínate, por ejemplo, cuenta el periodista, que la novia de tu hijo que viene a casa y tiene una profesión especial y le empiezas a hacer preguntas que genuinamente te surgen. "Pues esa curiosidad es la que vamos a llevar a la mesa con Thais Villas, con David Vico y con Elvira Lindo. Y va a ser una conversación coral fantástica", confiesa Aimar.

En definitiva, "es un programa que se inspira en la manera de conversar de los mejores conversadores que ha tenido este país", confiesa Aimar. Por ejemplo, añade Ferreras, "yo pensaría en Jesús Quintero, por el tono, por la noche, por el clima que era capaz de generar...". Una comparación que a Bretos le parece excesiva, pero que le parece claro está "un halago".

"Y además te voy a decir una cosa", confiesa a Ferreras: "Para mí es un privilegio haber trabajado en este programa con nuestro director de fotografía, Paco Escamilla, que fue el corazón de Quintero, que creó aquella atmósfera".

"Y nuestro director de realización, Gustavo Vázquez, con el equipo de imagen de Atresmedia", revela Bretos, "han creado un plató que genera esa atmósfera con un plató enorme pero que al mismo tiempo cede todo el protagonismo a lo que pasa adentro, a ese diálogo, a esa conversación y a esa mirada". No lo olviden, esta noche, a las 23:00, arranca 'La Noche de Aimar'.

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