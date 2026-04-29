Pedro Rodríguez, sobre Trump: "Quiere ser Tony Montana en 'Scarface', pero no pasa de Tony Maracas"

El profesor de Relaciones Internacionales, Pedro Rodríguez, analiza las últimas declaraciones del presidente de los EEUU: "Irán no logra organizarse. No saben cómo firmar un acuerdo no nuclear. ¡Más les vale espabilar pronto!". En el vídeo, los detalles.

Donald Trump ha vuelto a escribir en sus redes sociales y ha lanzando al mundo este mensaje: "Irán no logra organizarse. No saben cómo firmar un acuerdo no nuclear. ¡Más les vale espabilar pronto!", ha dicho el mandatario, donde ha adjuntado una imagen creada por inteligencia artificial en la que se le ve sujetando un fusil de asalto con un fondo de explosiones y el mensaje: "Se acabó el señor simpático".

"Hoy toca hablar de la teoría del hombre loco", reacciona el profesor de Relaciones internacionales, Pedro Rodríguez, tras ver este mensaje. Esto es, "en la historia próxima de Estados Unidos, hay un presidente que quiere cambiar la Casa Blanca muy frustrado porque no puede acabar con una guerra. El año es 1969, el presidente es Nixon y la guerra es Vietnam. Y sabemos por sus asesores que Nixon idea la "Teoría del Loco" (o Madman Theory en inglés)".

Es decir, "estoy tan desesperado por acabar con la guerra que estoy dispuesto a renunciar o asumir el primer uso de armas atómicas nucleares con tal de forzar a Hanoi y sus aliados a negociar un final a la guerra en París", explica el profesor, señalando que la clave aquí "es una estrategia de perdedores y para perdedores. Es decir, cuando tú vas ganando un conflicto, no enloqueces de esta manera". Es una estrategia esperpéntica.

Así, concluye Rodríguez: "Trump se quiere presentar como Tony Montana, como Al Pacino en Scarface, pero no llega a Toni Maracas". En el vídeo podemos ver al completo su intervención.

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