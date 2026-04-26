'La Noche de Aimar' se estrena este miércoles con dos "invitados premium": José Sacristán y Juan Diego Botto

Los detalles En un mundo apurado, de clips rápidos, de scroll, de algoritmos estudiando exactamente lo que nos gusta y queremos consummir, a veces solo necesitamos un poco de pausa. "Nosotros tenemos una vocación de escucha de calidad, vamos a tener conversaciones con gente muy interesante", ha asegurado Bretos.

Esta semana, laSexta estrena "La Noche de Aimar" con Aimar Bretos, quien contará con invitados destacados como José Sacristán y Juan Diego Botto. El programa busca ofrecer un espacio de conversación pausada en tiempos dominados por el consumo rápido de información. Además de figuras conocidas, también dará voz a personas anónimas con historias interesantes. Aimar Bretos, reconocido periodista con una destacada trayectoria en la Cadena SER, compaginará este nuevo proyecto televisivo con su labor en "Hora 25". Se une así a un equipo de renombrados comunicadores de la cadena, como El Gran Wyoming y Sandra Sabatés.

Arranca una semana emocionante en laSexta porque este miércoles, a las 23:00 horas, se entrena 'La Noche de Aimar' y lo hace, como el propio Aimar Bretos ha dicho, con dos "invitados premium": José Sacristán y Juan Diego Botto. Un formato especialmente necesario en los tiempos que corren.

En un mundo apurado, de clips rápidos, de scroll, de algoritmos estudiando exactamente lo que nos gusta y queremos consummir, a veces solo necesitamos un poco de pausa. "Nosotros tenemos una vocación de escucha de calidad, vamos a tener conversaciones con gente muy interesante", ha asegurado Bretos.

Poder escuchar, con reposo, a gente que tiene tanto que contar como los alabados actores y directores José Sacristán y Juan Diego Boto. "El otro día hablaba con un amigo y me decía 'Juan, yo ya sé que nunca voy a tener una casa en propiedad, es imposible que yo pueda ahorrar", cuenta Botto en el adelanto de su entrevista.

Asimismo, en este nuevo programa habrá actualidad: "No tenemos pensado que sea un programa marcado por la actualidad pero la actualidad lo marca todo, y la política también", insiste el presentador.

Por su parte, el Gran Wyomimng ha querido enviar un mensaje de lo más especial a Bretos antes de emprender este camino: "Joder, macho, qué nivel. ¡Mucha mierda eh! Aplícate, que algunos llevamos 20 años".

La 'Noche de Aimar' también dará voz a personas desconocidas de las que tenemos mucho que aprender. En este primer programa se rodeará de tres amigos, Thais Villas, David Pastor Vicco y Elvira Lindo, para descubrir junto al espectador todo lo que debemos conocer del pene a través de la amplia experiencia de Blanca Madurga, la uróloga que más sabe del país.

Una amplia trayectoria

Aimar Bretos nació en San Sebastián en 1986 y es uno de los periodistas más destacados del panorama español actual. Licenciado en Periodismo por la Universidad de Navarra, comenzó su trayectoria muy joven en la radio local.

Así, en 2008 se incorporó a la Cadena SER, donde desarrolló gran parte de su carrera en los servicios informativos y en el programa 'Hoy por Hoy', consolidándose como una de las voces más reconocibles de la cadena. En 2019 fue nombrado subdirector y, en julio de 2021, asumió la dirección de 'Hora 25', donde ha reforzado su posición como uno de los periodistas y comunicadores de referencia en el ámbito de la información política.

A lo largo de su trayectoria ha combinado la dirección y presentación radiofónica con nuevos formatos sonoros y proyectos especiales, adaptándose a las nuevas formas de consumo audiovisual. Su labor ha sido reconocida con importantes galardones del sector, entre ellos la Antena de Oro y el Premio Ondas, distinciones que avalan su rigor, capacidad de análisis y contribución a la innovación en el sector. Con 'La Noche de Aimar', Bretos compaginará esta nueva faceta televisiva con la dirección del programa 'Hora 25' en la Cadena SER.

Además, se suma en su nueva etapa profesional a un equipo de grandes presentadores y comunicadores de la talla de El Gran Wyoming, Sandra Sabatés, Alfonso Arús, Alberto Chicote, Antonio García Ferreras, Nuria Roca, Jordi Évole, Iñaki López, Dani Mateo, Josep Pedrerol, Glòria Serra, José Yélamo, Ana Pastor, Helena Resano, Gonzo, Rodrigo Blázquez, Mamen Mendizábal, Joaquín Castellón, Ana Cuesta o Gotzon. Un plantel inigualable al que, recientemente, se sumaba también Marc Giró, que ya triunfa en laSexta con su nuevo programa, 'Cara al Show'.

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