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Afra Blanco, sobre la huelga general del 11 de noviembre: "Los sindicatos han sabido responder a una reclamación que había en las calles tras la caída de los decretos de vivienda"

La sindicalista Afra Blanco comenta algunas claves de la huelga general que se celebrará el 11 de noviembre, a pocos días de que comienza la campaña de las elecciones generales del 29N.

Afra Blanco

Finalmente, la huelga general se celebrará el 11 de noviembre con el apoyo de los principales sindicatos de España. Esta misma mañana, UGT y CCOO informarán sobre todos los detalles de esta huelga.

Según explica en Al Rojo Vivo la sindicalista Afra Blanco, se trata de una huelga que responde a la demanda de las gentes y que, como cualquier otra huelga, no obliga a nadie a ir a huelga: aquel que comparte las causas se sumará y el que no, no lo hará".

Además, Blanco quiere poner en valor la labor de los sindicatos: "Han sabido responder a una reclamación que había en las calles, que salió de forma absolutamente masiva después de la caída de los decretos de vivienda y que salía reclamando a los líderes sindicales la herramienta para poder movilizarse en el marco de una huelga general".

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