Afra Blanco, sobre Feijóo: "Estás pidiendo a un líder político que se ha dedicado a comprar el relato de Vox que no deshumanice en su programa electoral. Es imposible"

La sindicalista cuestiona las propuestas del PP sobre el acceso a las ayudas públicas y pone en duda que las medidas anunciadas por Feijóo aporten novedades, al considerar que muchas ya están contempladas en la legislación actual.

El PP también incluye guiños a Vox en su programa electoral de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre. Este martes, el líder de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, ha presentado las propuestas de su formación, entre las que destaca la intención de que "el vínculo con España dará prioridad" a la hora de acceder a "determinadas ayudas, prestaciones y recursos públicos". El objetivo, según recoge el documento, es "procurar la asignación prioritaria a quienes mantengan un arraigo real, duradero y verificable con España".

Sobre esta propuesta se ha pronunciado Afra Blanco, que ha cuestionado tanto el planteamiento del PP como el discurso de Feijóo en materia migratoria. "Estás pidiendo a un líder político que se ha dedicado a deshumanizar y a comprar el relato de Vox que en su programa electoral no deshumanice, y es absolutamente imposible", ha afirmado. La sindicalista también ha puesto en duda que el líder del PP conozca en profundidad el funcionamiento de la Administración y de las prestaciones públicas: "Estás pidiendo a un político y a un aspirante a la presidencia del Gobierno de España que sepa de lo que va la presidencia del Gobierno, que también es imposible en este caso cuando hablamos de Alberto Núñez Feijóo".

Para explicar su argumento, Blanco ha puesto como ejemplo el funcionamiento del ingreso mínimo vital y las condiciones vinculadas a la búsqueda de empleo. Según ha señalado, quienes rechazan un trabajo o una formación adecuada a sus circunstancias pueden enfrentarse a penalizaciones que pueden acabar con la retirada de la prestación. Por ello, ha cuestionado que algunas de las propuestas del programa popular supongan realmente una novedad: "Con toda probabilidad tengo que pararme y leerlo, pero está repleto de ideas que a día de hoy ya existen".

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