Ferreras entiende a los maquinistas en huelga: "Llevan mucho tiempo, avisaron antes y después de Adamuz y ahora están a la desesperada"

El presentador de Al Rojo Vivo Antonio García Ferreras ha valorado la huelga de maquinistas convocada por Semaf. En el vídeo, los detalles.

La huelga de maquinistas convocada por Semaf está provocando importantes alteraciones en el servicio ferroviario, especialmente en Cataluña, donde algunos usuarios están manifestando sus quejas. Sin embargo, Antonio García Ferreras entiende, por supuesto, a los usuarios de Cercanías y a aquellos afectados por esta huelga, pero también a los maquinistas.

"Entiendo perfectamente a los maquinistas y a la gente del sector ferroviario. Es que llevan mucho tiempo. Es que no han reaccionado después de lo de Urda, es que avisaron antes de Adamuz y después de Adamuz. Es que avisaron", defiende Ferreras.

"Y claro, ahora mismo están a la desesperada. Y ahora, están diciendo: 'Oye, se acabó'", concluye el presentador de Al Rojo Vivo. En el vídeo podemos ver además el análisis realizado sobre este tema con la periodista Ángeles Caballero.

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